【電子消費券2022】第二階段電子消費券今日發放、首日收不足5000元？　看清各平台何時可領餘款

▲ 【電子消費券2022】第二階段電子消費券8月7日發放 636萬市民首日可收、較第一階段多6萬人

2022年第二階段電子消費券將於今日（8月7日）起分期發放，以不同電子錢包領取的市民即日可收到2000元電子消費券，與第一階段消費券可一次過領足5000元不同，第二階段消費券會分兩期或三期領取，下一輪發放日期將會在10月1日，但若以八達通領取消費券的市民，收款日期與其他電子錢包會有所不同。

以八達通領取消費券分三期收取全額 其餘電子支付工具分兩期發放

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若市民選用八達通領取消費券，首日將獲發2000元消費券，10日1日收取另外2000元，最後1000元會在合資格消費滿4000元後翌月16日才會收取，最早日期為今年12月16日。

至於選用支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」 及 WeChat Pay HK收取的人，會在8月7日收取2000元，於10月1日收取其餘3000元。

首日636萬人可以領取電子消費券

港府發言人表示，獲核實資格的約636萬名市民可於當日收取消費券。港府公布第二階段電子消費券計劃時，希望排除已離港定居的港人，最終第二階段首日能收取消費券人數較第一階段首日630萬人收取，還要多出6萬人。

不過，第二階段電子消費券首日發放涉及15萬名合資格新登記香港永久居民或新來港人士。若撇除相關新合資格人士，有621萬名市民可獲分期發放5000元消費券，人數較上一階段減少。

15.8萬人覆檢「不符合資格」 10.4萬人成功首日領取消費券

因應部分登記人被通知不符合計劃資格，港府表示，截至8月1日，秘書處共收到約15.8萬覆檢申請（剔除重覆申請），這些申請主要來自早前曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民。當中約10.4萬宗申請覆檢成功，有關登記人資格獲核實並已獲發相關短訊通知，這些人士會同於8月7日獲發放消費券。

至於其餘覆檢個案，秘書處仍在處理，包括查核申請人提交的資料，或待申請人提交進一步資料後再作處理。秘書處會致力在收到申請後6星期內以短訊通知覆檢結果，其中覆檢成功的登記人最快可於8月16日收取第一期消費券。

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編輯：麥德銘