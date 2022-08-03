【日本製】從香港發掘商機　日本井村屋研發保質期180天豆腐

▲ 日本豆腐生產商井村屋最近推出保質期長達6個月的豆腐。（井村屋官網圖片）

港人喜愛日本食物，豆腐亦是其中一款熱門食物。其中一間日本豆腐生產商井村屋，過往亦一直向香港出口豆腐，最近研發及推出保質期長達6個月的豆腐。

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據日本貿易統計顯示，2019年日本向香港出口179噸豆腐，2021年已快速增長至1067噸；今年上半年亦已出口了867噸。豆腐生產商井村屋會長淺田剛夫表示：「Made in Japan（日本製造）成為產品的附加值。」他又指，受新冠肺炎疫情影響，香港及中國大陸的顧客愈來愈重視健康，在家煮食的需求提高；豆腐尤其受歡迎。

該企於2020財年（截至2021年3月）加強對香港的出口，推動整體豆腐業務。到2021財年（截至2022年3月）為止的3年內，包括日本國內銷售在內，豆腐的銷售額年均增長率高達約130％。

井村屋在香港市場留意到， 大豆風味濃郁的產品備受好評，相信在飲食文化接近的大陸南部亦有發展潛力。不過，豆腐的保質期一般很短，加熱後雖然可延長保存期，但味道會變差。因此，井村屋研發一項技術，不用高溫殺菌就可抑制細菌滋生，去年底推出了保質期有180天的豆腐，可出口至更遠市場，包括中國。該企更預計於明年春季投產的工廠，設立豆腐生產線，以擴大出口。

淺田剛夫認為，隨著保質期延長，「還可以向美國等出口豆腐」，更把目標訂為於2023財年海外銷售額提高到佔10％。該企希望以向中國出口為契機，把豆腐也培育成海外收益支柱。

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責任編輯：葉泳珊