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【ET講股通】孫運喜：危機未完（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:52 2022/08/03

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台海政局緊張，隔晚美股下跌，今早恒指則開報19865點，反彈176點，最高曾見19921點，及後走勢反覆，恒指尾市報19729點，升40點，成交830億元。恒生科技指數升0.91%，暫報4232點。今日公布業績的阿里巴巴 （09988） 升3%；騰訊 （00700） 終止3連跌反彈逾2%；晶片股午後發力，中芯 （00981） 升近5%，軍工股上揚，內房股續走弱。港股危機未完？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3318539

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】步入8月業績期   滙豐、科技股績前策略一覽**

責任編輯：霍耀堂

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恒指反彈77點，收報19767點，大市總成交955億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，科網股、濠賭股造好，阿里巴巴 （09988） 升3.8%，騰訊 （00700） 升2.6%，銀娛 （00027） 升1.2%。內房、內銀維持弱勢，建行 （00939） 跌1.4%，中海外 （00688） 跌1.7%。

港股高開後升幅收窄，主因危機未完。美國眾議院院長佩洛西到訪台灣，台海未見擦槍走火，惟局勢緊張依舊。內地多管齊下反制：（1）解放軍圍繞台灣進行3天實彈演習，變相封鎖台灣，或影響當地芯片及貨物出口，中芯 （00981） 炒上4.1%；（2）預計美國干預機會甚微，市場觀望台灣當局如何回應；（3）內地暫停多種台灣貨品入口。

第二個危機則是愈來愈多聯儲局官員開腔「放鷹」，認為有需要繼續加息以遏抑通脹，包括芝加哥聯儲銀行行長埃文斯、三藩市聯儲銀行行長戴利、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特。美股昨晚回吐，道指跌400點，100天綫得而復失。

港股反彈成交縮，反映上升動力有限，後市恐反覆偏軟。潛力股可留意海天國際 （01882） ，股價升1.8%至19.14元，回落至18元水平吸納，短炒博反彈看21元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長城汽車、中行、工行、商湯。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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宏觀分析 海天國際（01882） 加息 美國聯儲局 中國海外發展（00688） 建設銀行（00939） 銀河娛樂（00027） 騰訊控股（00700） 中芯國際（00981） 孫運喜
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