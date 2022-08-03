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上季破產英企按年增8成 能源費飆升加人手短缺

環球經濟金融 16:01 2022/08/03

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能源價格持續飆升加上人手短缺等因素影響，英格蘭和威爾士地區企業上季的破產數字較去年同期大增8成。有專家警告未來或有更多企業倒閉，包括大型企業。

瑞士再保險公司估計 今年上半年因天災損失5616億 【下一頁】

根據英國破產管理署的數據，英格蘭及威爾士今年4月至6月共有5,629間企業破產，按季增長13%及按年增長81%。其中接近9成企業選擇清盤，創過去60年以來新高。

更有4,908間企業展開債權人自願清算程序(CVL)，代表公司因無力償還債務決定倒閉，上述數字創1960年有紀錄以來的按季最高。強制清盤的企業數量也增至368間，不過仍低於疫情前水平。

會計師事務所Menzies合夥人卡倫（John Cullen）表示，數據表明大量企業面臨著嚴峻現金流壓力，而能源和燃料成本飆升也加劇壓力。他表示通脹正考驗各行各業的生存能力，預計本周會再次加息，借貸成本也會上升。

經營成本大增的同時，大量企業正面對供應鏈和員工短缺的阻礙。諮詢公司EY-Parthenon的企業破產和重組顧問基恩（Samantha Keen）警告，上述情況僅僅是個開始。

英航停售希斯路機場短途機票一周 留位現有顧客改預約 【下一頁】

基恩指雖然CVL數字破紀錄。但預計這些公司只不過是首批破產企業。她批評政府沒有提供足夠支援，導致企業掙扎求存。

基恩更預計，大量企業要努力適應具挑戰性的經營環境、資本緊縮及市場波動加劇，未來一年可能會有更多大型企業宣布破產。

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責任編輯：鄭錦玲

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