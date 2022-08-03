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【分析｜汽車經銷商】中升永達齊挫6%破底　大行看淡行業前景兩件事

股市 15:41 2022/08/03

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【分析｜汽車經銷商】中升永達齊挫6%破底　大行看淡行業前景兩件事

內地汽車經銷商股價走弱，並遭看淡內地車市前景。瑞銀表示，由於庫存上升及激烈的價格戰，預料豪華新車毛利率將在下半年下跌，而電動車更搶佔傳統汽車份額，呼籲投資者避開汽車經銷商股，並直言其估值將被下調。

中升 （00881） 及永達 （03669） 齊挫6%破底，中升更在10日內有9日錄得下跌，累跌兩成，創兩年低，而美東 （01268） 跌3%，其成交額突增至1.6億元。

瑞銀預計中升及永達今年盈利預測低市場28%及31%，亦下調永達至「中性」評級，中升降至「沽售」評級，並料未來3個將被大幅削減盈測。瑞銀大削中升目標價，由84元解至36元；永達目標價由13元降至7元。

由於今年上海等一線城市因新冠疫情而封城，導致宏觀需求轉差，同時又令今年車企延遲新車升級。但由於代工廠開始提升產能以彌補封城時的損失。因此，汽車經銷商的庫存自6月底開始增加，並料持續至今年底，當中豪華汽車的BBA（Audi、寶馬、平治）的庫存於下半年增至2個月以上。這迫使汽車經銷商減價求售。舉例來說，寶馬5系6月已予12%折扣，較3月時的7%為多，而平治的GLC系列6月折扣達9%，較3月6%為多。

另外，瑞銀表示，BBA面對電動車的挑戰愈來愈大，其豪華車市場由2019年70%被蠶食至今年上半年的65%。相反，Tesla（美：TSLA）則由1%急增至12%。同時，BBA仍未在中國推出賣座的電動車，該行認為這將流失年輕一代顧客。而若要扭轉弱勢，該行認為在財富效應的協同下，只有中央放寬房地產政策，才有助汽車銷售回復。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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編輯：姚卓然

美東汽車（01268） 永達汽車（03669） 中升控股（00881） 港股 大行報告 電動車 疫情 汽車
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