【電子消費券2022】麥當勞App明起推消費券套餐優惠券　每餐低至25元（附詳情）

▲ 麥當勞App明起推消費券套餐優惠券 每餐低至25元

新一輪電子消費券將於周日（7日）起分階段發放，各大商戶及商場陸續出台多個消費券優惠活動，麥當勞都不例外。麥當勞宣布，麥當勞由周四（4日）起再度推出消費券套餐優惠券，麥當勞App用戶可享低至62折的優惠，以每餐低至25元，享受多款超值套餐或超值早晨套餐。優惠券數量有限，售完即止。

圖看三款優惠券

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

麥當勞App將推出三款消費券套餐，包括，包括100元四款著數之晨套餐、100元四款飽你鍾意套餐，及120元四款雞會難得套餐。所有套餐換購券有效期至2022年9月25日。每單交易只限使用一張優惠券。

優惠券可分次付款 訂金20元

麥當勞指，是次用戶可分次付款， 購買套餐時只需付20元訂金，四張指定套餐換購券便會於兩個工作天內自動存入麥當勞App內的 「消費券專區/ McCafé 優惠券」版面，其後每次使用換購券時只要繳付20元或25元即可選購美食。

值得留意是，優惠不適用於九龍公園、九龍站、山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場離境大堂的香港麥當勞餐廳。同時，優惠也不適用於各種形式的麥當勞派對、主題派對、校園美食服務， 不可與長者咭推介、其他折扣、推廣或優惠同時使用，包括麥當勞親子會優惠。

此外，換購券不可與其他優惠同時使用，也不適用於24小時麥麥送。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

更多1萬元電子消費券消息

相關文章：

【電子支付】麥當勞app增設八達通網上付款功能 8月7日向八達通領消費券用戶提供優惠（附付款教學）

【電子消費券2022】惠康萬寧買現金券享回贈 7-Eleven領消費券獲優惠券

【電子消費券2022】置富Malls自7.30起11大商場送總值500萬美食現金券 百佳超市購物不可換領現金券

編輯：袁諾曦