【消費券優惠】麥當勞再推出「消費券套餐優惠券」　App用戶可100元買4個套餐

新一輪電子消費券將於本月7日發放，麥當勞為回饋顧客支持，由8月4日起再度推出消費券套餐優惠券。麥當勞App用戶均可專享超抵價，以每餐低至25元盡享多款超值套餐或超值早晨套餐。

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由8月4日起，麥當勞App三款消費券套餐優惠券再度登場，讓App用戶專享低至62折超抵優惠，包括低至$100即可買到4個超值套餐或超值早晨套餐。是次用戶更可分次付款，購買套餐時只需付$20訂金，4張指定套餐換購券便會於2個工作天內自動存入，其後每次使用換購券時，只要繳付20元或25元即可選購美食。

三款消費券套餐優惠券數量詳情如下：

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成功支付20元訂金後，4張指定套餐換購券會於兩個工作天內自動存入麥當勞App內的「消費券專區/ McCafé優惠券」版面。瀏覽下方圖片了解換購詳情：

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所有套餐換購券有效期至2022年9月25日。

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