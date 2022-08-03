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【消費券優惠】麥當勞再推出「消費券套餐優惠券」　App用戶可100元買4個套餐

理財智慧 15:06 2022/08/03

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新一輪電子消費券將於本月7日發放，麥當勞為回饋顧客支持，由8月4日起再度推出消費券套餐優惠券。麥當勞App用戶均可專享超抵價，以每餐低至25元盡享多款超值套餐或超值早晨套餐。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

由8月4日起，麥當勞App三款消費券套餐優惠券再度登場，讓App用戶專享低至62折超抵優惠，包括低至$100即可買到4個超值套餐或超值早晨套餐。是次用戶更可分次付款，購買套餐時只需付$20訂金，4張指定套餐換購券便會於2個工作天內自動存入，其後每次使用換購券時，只要繳付20元或25元即可選購美食。

三款消費券套餐優惠券數量詳情如下：

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成功支付20元訂金後，4張指定套餐換購券會於兩個工作天內自動存入麥當勞App內的「消費券專區/ McCafé優惠券」版面。瀏覽下方圖片了解換購詳情：

    點擊圖片放大
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所有套餐換購券有效期至2022年9月25日。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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撰文 : 陳楚琨

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