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【FedEx】FedEx將興建全新華南操作中心　提升廣州口岸操作服務

商業 14:34 2022/08/03

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FedEx宣佈與廣東省機場集團物流有限公司簽署協議，將在廣州白雲國際機場的亞太區轉運中心內興建FedEx華南操作中心。（FedEx提供圖片）

FedEx宣佈與廣東省機場集團物流有限公司簽署協議，將在廣州白雲國際機場的亞太區轉運中心內興建FedEx華南操作中心，以提升目前廣州口岸操作中心的服務。

【航運受阻】佩洛西訪台後中國軍演　勢影響供應鏈能源航運

全新的FedEx華南操作中心佔地面積將超過4.1萬平方米，是目前廣州口岸操作中心的兩倍以上，並計劃於2027年啟用。該設施將通過亞太區轉運中心連結華南地區客戶的出境貨件與FedEx的國際網路，並將接收和處理運抵轉運中心的入境貨件。

該操作中心將包括辦公室、最先進的分揀系統、操作場地和倉庫等，預計每小時最多可分揀2.5萬個包裹和文件，分揀效率將是現有設施的3倍。FedEx還把高科技和持續發展的理念融入到新設施的設計中，以營造環保的工作環境。

連結亞洲客戶與北美網絡

FedEx Express亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示，「廣州位於包含深圳和香港在內的粵港澳大灣區，該區域正在採取積極措施，以進一步鞏固身為全球經濟中心的地位。」

位於廣州白雲國際機場的亞太區轉運中心是FedEx在中國的主要口岸之一，透過美國安克拉治和孟菲斯連結亞洲客戶與FedEx的美國和北美網絡，並通過法國巴黎和德國科隆連結歐洲網絡。

目前，FedEx亞太區轉運中心每週營運超過210班航班，而FedEx廣州口岸操作中心所處理的進出口貨物量約佔該轉運中心貨物量的40%。

【電子消費券】MegaBox於8月7日推出消費券獎賞活動　消費滿800元送800元商戶折扣券

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責任編輯：李智美

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