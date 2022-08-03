前度控Johnny Depp贈安眠藥再求歡 活於暴力世界

荷里活男星尊尼狄普和前妻Amber Heard官司審訊期間，尊尼狄普前度Ellen Barkin亦有作供。Ellen Barkin選擇預先錄製影片作供，審訊期間未播出的證詞文件曝光。Ellen Barkin承認尊尼狄普有魅力，但形容他或在一個暴力世界。她更透露尊尼狄普就主動向她提供安眠藥，再主動求歡。

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現年68歲的Ellen Barkin表示，於1990年和尊尼狄普（Johnny Depp）相識，並保持了10年親密關係，兩人更共出演電影《賭城風情畫》（Fear and Loathing in Las Vegas）。但尊尼狄普於拉斯維加斯一間酒店內向Ellen Barkin投擲紅酒樽後，兩人再無往來。

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Ellen Barkin承認尊尼狄普十分有魅力，但指大部分施暴者都是如此。Ellen Barkin重提尊尼狄普向她投擲酒瓶事件，指對此不感到驚訝。她形容男方周圍經常圍繞這一種暴力氣氛。尊尼狄普亦經常大喊大叫，並用粗口辱罵他的助手，更曾稱呼另一名助手為「豬」。

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Ellen Barkin更透露，兩人第一次發生性關係時，尊尼狄普就向她提供了一粒安眠酮（Quaalude），然後再主動求歡，問她是否想發生性行為。她亦指，由於尊尼狄普對她十分糟糕，兩人分手後在一間餐廳中重遇時，女方兄弟甚至拒絕與尊尼狄普同檯。

Ellen Barkin稱她一直知道尊尼狄普有酗酒習慣，形容對方大部分時間都處於醉酒狀態。女方更表示曾看到尊尼狄普服用可卡因、大麻及迷幻藥等藥品，形容尊尼狄普是一個善妒及極具控制慾的人，兩人關係中充斥這兩種情緒。

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責任編輯：李俊儀