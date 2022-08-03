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【數碼轉型】拜仁慕尼黑足球會夥Adobe　加速球迷數碼體驗

科技 15:15 2022/08/03

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Adobe Experience Cloud 將協助拜仁慕尼黑創建球迷檔案，從而深入了解球迷與品牌的互動方式。（Adobe）

藉著數碼技術，球會與球迷之間的連繫也變得更緊密。軟件製造商Adobe宣布與德國球會拜仁慕尼黑合作，利用旗下軟件系統，為球迷帶來全新的線上及線下個人化體驗，同時提高球會的營運效率。

【數碼轉型】解建造業痛點 　「建築科技加速器」計劃助業界轉型

Adobe表示，旗下的數據平台Adobe Experience Cloud 將協助拜仁慕尼黑創建球迷檔案，從而深入了解球迷與品牌的互動方式。這意味球迷在比賽日的整體體驗將得到加強，不僅能夠接收實時通知，還能了解商品折扣、影片內容、賽前最後一刻的門票供應等。

【數碼轉型】流程自動化　可增效率減成本3成

此外，無論身處何地，拜仁慕尼黑的球迷也能借助更多跨平台、渠道與裝置，以數碼方式體驗每一個比賽精彩時刻。例如，當球隊入球時，球迷可在偏愛的渠道實時接收並慶祝這重要的瞬間，以及在賽後瀏覽影片評論和精彩回顧。

拜仁慕尼黑表示，球會將部署包括Adobe Acrobat Sign在內的 Adobe Document Cloud 解決方案，來實現與球迷、員工和合作夥伴的數碼化協作。透過Document Cloud，註冊成為會員或履行球員協議等活動將變得更快速、更安全，同時降低對環境的影響。

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責任編輯：陳卓賢

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