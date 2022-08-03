【MPF】積金評級：7月強積金人均損失200元　中港股票回報率輸美股16.51個百分點　MPF成立以來最大單月表現差距

積金評級指，受歐美股票反彈帶挈，強積金於今年7月錄得0.1%的輕微虧蝕，強積金人均損失200元。計及強積金供款後，7月份強積金成員平均帳戶結餘約23.14萬元，較上月增約600元，但較去年6月高位的26.89萬元低14%。截至7月底，強積金總資產約為1.061萬億元，較前一個月增長約29億元，但較去年6月高峰時的1.221萬億元為低。

積金評級表示，今年7月，強積金的美股基金類別創出自2020年11月以來最亮麗的單月回報，回報8.9%，中港股票單月負回報7.61%，兩者相較下，中港股票跑輸美股16.51個百分點，是自強積金成立以來最大的單月回報表現差距。

2022年7月單月表現最佳10隻強積金成分基金：

強積金計劃、成分基金 單月回報率（%） 宏利環球精選（強積金）計劃—歐洲股票基金 12.93 宏利環球精選（強積金）計劃—北美股票基金 12.2 中國人壽強積金集成信託計劃—美國股票基金 12.04 萬全強制性公積金計劃—美國股票基金 12.01 BCT積金之選—美國股票基金 9.62 友邦強積金優選計劃—美洲基金 9.18 信安強積金計劃800系列—美國股票基金 8.94 萬全強制性公積金計劃—環球證券基金 8.91 中銀保誠簡易強積金計劃—北美指數追蹤基金 8.9 BCT（強積金）行業計劃—BCT（行業）環球股票基金 8.89

2022年7月單月表現最差10隻強積金成分基金：

強積金計劃、成分基金 單月回報率（%） 永明強積金集成信託計劃—施羅德強積金香港投資組合 -9.69 永明強積金綜合計劃—香港股票投資組合 -9.64 永明強積金基本計劃—香港股票投資組合 -9.62 東亞（強積金）集成信託計劃—中國追蹤指數基金 -9.4 東亞（強積金）行業計劃—中國追蹤指數基金 -9.4 景順強積金策略計劃—中港股票基金 -9.37 AMTD強積金計劃—香港中國基金 -9.29 中銀保誠簡易強積金計劃—中國股票基金 -9.28 BCT（強積金）行業計劃—BCT（行業）香港股票基金 -9.26 富達退休集成信託—香港股票基金 -9.23

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編輯：胡學能