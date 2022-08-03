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【MPF】積金評級：7月強積金人均損失200元　中港股票回報率輸美股16.51個百分點　MPF成立以來最大單月表現差距

Hot Talk 14:11 2022/08/03

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積金評級指，受歐美股票反彈帶挈，強積金於今年7月錄得0.1%的輕微虧蝕，強積金人均損失200元。計及強積金供款後，7月份強積金成員平均帳戶結餘約23.14萬元，較上月增約600元，但較去年6月高位的26.89萬元低14%。截至7月底，強積金總資產約為1.061萬億元，較前一個月增長約29億元，但較去年6月高峰時的1.221萬億元為低。

積金評級表示，今年7月，強積金的美股基金類別創出自2020年11月以來最亮麗的單月回報，回報8.9%，中港股票單月負回報7.61%，兩者相較下，中港股票跑輸美股16.51個百分點，是自強積金成立以來最大的單月回報表現差距。

2022年7月單月表現最佳10隻強積金成分基金：

強積金計劃、成分基金 單月回報率（%）
宏利環球精選（強積金）計劃—歐洲股票基金 12.93
宏利環球精選（強積金）計劃—北美股票基金 12.2
中國人壽強積金集成信託計劃—美國股票基金 12.04
萬全強制性公積金計劃—美國股票基金 12.01
BCT積金之選—美國股票基金 9.62
友邦強積金優選計劃—美洲基金 9.18
信安強積金計劃800系列—美國股票基金 8.94
萬全強制性公積金計劃—環球證券基金 8.91
中銀保誠簡易強積金計劃—北美指數追蹤基金 8.9
BCT（強積金）行業計劃—BCT（行業）環球股票基金 8.89

2022年7月單月表現最差10隻強積金成分基金：

強積金計劃、成分基金 單月回報率（%）
永明強積金集成信託計劃—施羅德強積金香港投資組合 -9.69
永明強積金綜合計劃—香港股票投資組合 -9.64
永明強積金基本計劃—香港股票投資組合 -9.62
東亞（強積金）集成信託計劃—中國追蹤指數基金 -9.4
東亞（強積金）行業計劃—中國追蹤指數基金 -9.4
景順強積金策略計劃—中港股票基金 -9.37
AMTD強積金計劃—香港中國基金 -9.29
中銀保誠簡易強積金計劃—中國股票基金 -9.28
BCT（強積金）行業計劃—BCT（行業）香港股票基金 -9.26
富達退休集成信託—香港股票基金 -9.23

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

 

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編輯：胡學能

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