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【澳門疫情】澳門出境珠海今晚六時起恢復免隔離通關　金沙升逾4%

股市 13:59 2022/08/03

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【澳門疫情】澳門出境珠海今晚六時起恢復免隔離通關　金沙升逾4%

珠澳聯防聯控澳方工作組表示，經珠澳聯防聯控機制協商後，根據當前疫情形勢變化，宣布今日（3日）下午6時起，自澳門出境前往珠海人員須持24小時內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明。

濠賭股向上，金沙 （01928） 升4.5%，銀娛 （00027） 升2.7%，澳博 （00880） 及永利 （01128） 均升3%

當局指，自澳門出境前往珠海人員須提前通過「健康珠海」小程序落實申報，入境珠海後主動向目的地所在社區、單位、酒店報備，落實「3天2檢」（已持有24小時內核酸陰性證明抵珠後視為完成第一次，入境珠海後48小時內再完成一次核酸檢測），前3天原則上「兩點（居住點和工作點）一綫」，不乘坐公交車等公共交通工具、不聚集、不聚餐。

至於現行珠海入境到澳門人員的通關條件保持不變。任何市民及旅客經珠海入境澳門須持48小時內核酸檢測陰性結果證明，以及遵守各項防疫之措施。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

 

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編輯：姚卓然

澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 出入境管制 港股 疫情 澳門 珠海

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