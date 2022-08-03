美國司法部起訴愛達荷州 指墮胎禁令違反聯邦法

美國最高法院早前推翻墮胎權，多個州份已立法禁止女性墮胎。美國司法部周二（2日）向愛達荷州提出訴訟，質疑該州的墮胎禁令違反聯邦法律《緊急醫療和勞工法》，指上述法律要求獲聯邦政府撥款的醫院必須提供緊急醫療服務。

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自最高法院推翻羅訴韋德案（Roe vs. Wade）的墮胎合法化裁決以來，司法部周二首次向個別州份發起法律挑戰。司法部於愛達荷州聯邦法院提出訴訟，指該州墮胎禁令與聯邦法律的《緊急醫療和勞工法》（Emergency Medical Treatment and Labor Act）有衝突。

司法部指《緊急醫療和勞工法》要求接受聯邦資金的醫院必須提供緊急醫療服務。司法部長加蘭（Merrick Garland）強調司法部表明，若患者在急症室出現危及生命或健康的醫療緊急情況，醫院必須提供治療，而上述情況應包括墮胎。

司法部尋求就反墮胎法實施初步及永久禁令，並禁止將進行緊急墮胎的醫生視為刑事犯罪或撤銷其醫療執照。

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愛達荷州共和黨州長利特爾（Brad Little）在Twitter發表聲明，指責司法部干涉州政府主權，斥總統拜登（Joe Biden）試圖過度擴張其影響力。利特爾對於愛達荷州能保護胎兒生命感到自豪。

愛達荷州反墮胎禁令將於本月25日生效，容許州或地方檢察官起訴及逮捕進行墮胎手術的醫生。檢查部門指 法律會令醫生有責任在訴訟過程中自行證明他們沒有刑事責任。 當地有組織已入稟愛達荷州最高法院，質疑禁令合法性。

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責任編輯：郭麗明