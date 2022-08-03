美國司法部起訴愛達荷州 指墮胎禁令違反聯邦法

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美國最高法院早前推翻墮胎權，多個州份已立法禁止女性墮胎。美國司法部周二（2日）向愛達荷州提出訴訟，質疑該州的墮胎禁令違反聯邦法律《緊急醫療和勞工法》，指上述法律要求獲聯邦政府撥款的醫院必須提供緊急醫療服務。
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自最高法院推翻羅訴韋德案（Roe vs. Wade）的墮胎合法化裁決以來，司法部周二首次向個別州份發起法律挑戰。司法部於愛達荷州聯邦法院提出訴訟，指該州墮胎禁令與聯邦法律的《緊急醫療和勞工法》（Emergency Medical Treatment and Labor Act）有衝突。
司法部指《緊急醫療和勞工法》要求接受聯邦資金的醫院必須提供緊急醫療服務。司法部長加蘭（Merrick Garland）強調司法部表明，若患者在急症室出現危及生命或健康的醫療緊急情況，醫院必須提供治療，而上述情況應包括墮胎。
司法部尋求就反墮胎法實施初步及永久禁令，並禁止將進行緊急墮胎的醫生視為刑事犯罪或撤銷其醫療執照。
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愛達荷州共和黨州長利特爾（Brad Little）在Twitter發表聲明，指責司法部干涉州政府主權，斥總統拜登（Joe Biden）試圖過度擴張其影響力。利特爾對於愛達荷州能保護胎兒生命感到自豪。
愛達荷州反墮胎禁令將於本月25日生效，容許州或地方檢察官起訴及逮捕進行墮胎手術的醫生。檢查部門指法律會令醫生有責任在訴訟過程中自行證明他們沒有刑事責任。當地有組織已入稟愛達荷州最高法院，質疑禁令合法性。
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責任編輯：郭麗明