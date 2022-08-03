【佩洛西訪台】全球關注航機動向　佩洛西專機追蹤人數創歷史新高

▲ 據Flightradar24公開的數據顯示，佩洛西所乘搭的SPAR19專機，於昨（2日）下午3時42分於吉隆坡起飛後，其線上追蹤人數一直維持在20萬以上。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）昨（2日）結束訪問馬來西亞後，其專機去向引起全球關注，網民更湧入航機追蹤網站Flightradar24追蹤佩洛西專機會否飛抵台灣。網站其後公開佩洛西專機的追蹤數據，指全球逾70萬人同時追蹤佩洛西專機，更打破阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的記錄。

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7小時機程 逾292萬人曾追蹤

據Flightradar24公開的數據顯示，佩洛西所乘搭的SPAR19專機，於昨（2日）下午3時42分於吉隆坡起飛後，其線上追蹤人數一直維持在20萬以上；而專機快將降落於台北松山機場的一刻，同時追蹤人數更達到70.8萬人，成為史上最受關注的航班飛行。

根據 Flightradar24指，由吉隆坡飛往台北的7小時飛行過程中，全球至少有超過292萬人曾追蹤該專機。

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翻查記錄，阿根廷球王美斯在2022年由巴塞羅那轉會至巴黎聖日耳門簽約時，航機降落當地那一刻曾有高達11.9萬人在線上追蹤，而是次佩洛西轉機就成功打破紀錄。

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責任編輯：廖淑瑩

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