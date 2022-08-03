【歐洲熱浪】西班牙警告橄欖油或減產 植物油價料高企

歐洲近期受熱浪影響，西班牙等地持續氣溫炎熱。西班牙官員警告如當地未來數周未有降溫，西班牙橄欖油今年會減產。官員指俄烏戰爭導致葵花籽油供應短缺持續，料植物油價格維持高企。

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西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）接受訪問時表示，若當地未來數周未有降溫或降雨，今年橄欖收成會明顯較往年少，而業内人士正憂慮橄欖油產量。

西班牙橄欖油產量佔全球近一半，普拉納斯警告再加上俄烏戰爭導致葵花籽油供應短缺情況持續，未來植物油價格或維持高企。

根據國際橄欖理事會（International Olive Council）數據顯示，西班牙南部哈恩省（Jaén）精製橄欖油價格於6月已按年升8.3%，達每100公斤327歐元（約2,615港元）。而在意大利南部城市巴里（Bari），每100公斤初搾橄欖油的平均價格更升至419.7歐元（約3,356.4港元）。

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商品數據公司Mintec分析師賀蘭（Kyle Holland）引述市場消息人士指，西班牙橄欖油或會按年減產25%至30%。他指由於西班牙橄欖油產量在全球產量中佔最大份額，減產將明顯收緊全球供應。除非天氣好轉令作物生長，否則市場預料價格會繼續上漲。

普拉納斯更預料，受當地高溫及降雨量稀少影響，西班牙今年粟米、小麥及大麥等穀物總產量亦會下跌13%，跌至1,750萬噸。

意大利北部同樣正經歷當地70年來最嚴重的乾旱，橄欖油供應同樣受威脅。市場相信當地橄欖油同樣較去年減產2至3成，更指杏、桃及梨亦會因乾旱減產。

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責任編輯：李俊儀