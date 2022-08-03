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【大華銀行】大華銀行第二季按季多賺23%　批發銀行業務半年收入按年升16%

股市 12:54 2022/08/03

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【大華銀行】大華銀行第二季按季多賺23%　批發銀行業務半年收入按年升16%

大華銀行今年上半年度錄得淨溢利20.18億新加坡元（約116.3億港元），按年微增0.3%。第二季度淨溢利11.13億新加坡元（約64億港元），按季升22.8%、按年升11%。每股中期股息為60仙，派息率約50%。

在利潤大幅改善和貸款增長穩健的帶動下，第二季該行淨利息收入18.63億新加坡元，按季升10.5%、按年升18.1%。第二季總信貸成本為22個基點，不良貸款率為1.7%。季內減值開支1.37億新加坡元，按季少23%、按年少24.7%。

該行指今年上半年，集團的批發銀行業務收入按年升16%至29億新加坡元，主要受惠於短期營運資本及債務資本市場交易帶動的利潤提升及貸款增長。期內集團支持企業客戶於亞洲區內拓展業務，貸款及投資銀行費用因而再創新高。集團的跨境收入按年增長13%。

集團的零售業務收入於上半年按年跌3%至17億新加坡元，主要因市場不確定性令投資者取態審慎，財富增長勢頭減弱。高端客戶的資產管理規模保持在1,380億新加坡元水平。集團的存款業務利潤及交易量於亞洲區內主要市場均錄得增長，而隨着區內各國邊境重開及旅遊限制放寬，信用卡支出亦錄得強勁增長。

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【內房危機】大華銀行入稟高院　指控世茂違反部分貸款及擔保協議條款

編輯：胡學能

經濟 亞洲 新加坡 新加坡元 銀行

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