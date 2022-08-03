【電子消費券】MegaBox於8月7日推出消費券獎賞活動　消費滿800元送800元商戶折扣券

政府的第二輪電子消費券將於8月7日發放，MegaBox亦於同日推出多個消費券獎賞活動，以為響應政府即將於今年8月及10月向市民派發的第二階段消費券。

為配合連串推廣活動，多間食肆及零售商戶於推廣期內，提供逾70項商戶消費券購物優惠，涵蓋6個指定支付工具。不論顧客以任何支付工具消費購物。

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商場消費券獎賞，分別如下：

1）八達通

顧客使用八達通消費滿600元，送50元IKEA宜家家居現金券，以及600元商戶折扣券。

2）PayMe

商場首度與PayMe官方合作推出消費回贈優惠「消費券連環賞」，顧客以PayMe於場內消費滿800元或以上，即可換領人氣商戶現金券及折扣優惠券。

當中，消費滿800元送50元IKEA宜家家居現金券，以及800元商戶折扣券；消費滿1,600元送100元IKEA宜家家居現金券，以及1,600元商戶折扣券。

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3）其他電子支付方式

顧客經WeChat Pay HK、支付寶HK、Tap & Go或BoC Pay領取消費券，消費滿800元送50元IKEA宜家家居現金券，以及800元商戶折扣券；消費滿1,600元送100元IKEA宜家家居現金券，以及1,600元商戶折扣券。

換領方法：

日期：8月7日至8月31日

時間：中午12時至晚上10時

地點：禮品換領 / Mega Club專櫃

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責任編輯：馬意文