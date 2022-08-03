  • 30°C
香港時間 : 2022803日 (三) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】MegaBox於8月7日推出消費券獎賞活動　消費滿800元送800元商戶折扣券

商業 13:00 2022/08/03

分享：

分享：

政府的第二輪電子消費券將於8月7日發放，MegaBox亦於同日推出多個消費券獎賞活動，以為響應政府即將於今年8月及10月向市民派發的第二階段消費券。

為配合連串推廣活動，多間食肆及零售商戶於推廣期內，提供逾70項商戶消費券購物優惠，涵蓋6個指定支付工具。不論顧客以任何支付工具消費購物。

【展覽復甦】美食博覽多1元優惠　參展商料人流和銷情齊升

商場消費券獎賞，分別如下：

1）八達通
顧客使用八達通消費滿600元，送50元IKEA宜家家居現金券，以及600元商戶折扣券。

2）PayMe
商場首度與PayMe官方合作推出消費回贈優惠「消費券連環賞」，顧客以PayMe於場內消費滿800元或以上，即可換領人氣商戶現金券及折扣優惠券。

當中，消費滿800元送50元IKEA宜家家居現金券，以及800元商戶折扣券；消費滿1,600元送100元IKEA宜家家居現金券，以及1,600元商戶折扣券。

【三星手機】三星公布自助維修計畫　用戶可自行修理Galaxy手機、平板電腦

3）其他電子支付方式
顧客經WeChat Pay HK、支付寶HK、Tap & Go或BoC Pay領取消費券，消費滿800元送50元IKEA宜家家居現金券，以及800元商戶折扣券；消費滿1,600元送100元IKEA宜家家居現金券，以及1,600元商戶折扣券。

換領方法：
日期：8月7日至8月31日
時間：中午12時至晚上10時
地點：禮品換領 / Mega Club專櫃

【電動車】逾半駕駛者不願多花錢買電動車　調查：充電設施不足令人卻步

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港書展】香港書展同期設「運動消閒博覽」及「零食世界」　冀消費券帶動生意
2022/07/06
【香港書展】香港書展同期設「運動消閒博覽」及「零食世界」　冀消費券帶動生意
【電子消費券】新地推1,300萬消費券獎賞　料中高檔餐飲、電子產品最受惠
2022/07/26
【電子消費券】新地推1,300萬消費券獎賞　料中高檔餐飲、電子產品最受惠
【電子支付】麥當勞App增設八達通付款　預告夥八達通推消費券優惠
2022/07/28
【電子支付】麥當勞App增設八達通付款　預告夥八達通推消費券優惠
【二輪消費券】藉消費券推雙倍回贈　沙田新城市廣場冀生意額升15%
2022/08/02
【二輪消費券】藉消費券推雙倍回贈　沙田新城市廣場冀生意額升15%

你可能感興趣

【香港書展】香港書展同期設「運動消閒博覽」及「零食世界」　冀消費券帶動生意
15:51 2022/07/06
【香港書展】香港書展同期設「運動消閒博覽」及「零食世界」　冀消費券帶動生意
【電子消費券】新地推1,300萬消費券獎賞　料中高檔餐飲、電子產品最受惠
18:00 2022/07/26
【電子消費券】新地推1,300萬消費券獎賞　料中高檔餐飲、電子產品最受惠
【電子支付】麥當勞App增設八達通付款　預告夥八達通推消費券優惠
11:21 2022/07/28
【電子支付】麥當勞App增設八達通付款　預告夥八達通推消費券優惠
電子支付 商場活動 美食 著數優惠 家電 家品 餐廳情報 電子消費券 IKEA 微信支付

下一篇文章

【電動車】逾半駕駛者不願多花錢買電動車　調查：充電設施不足令人卻步
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　
【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　
【零售表現】運動用品連鎖店競爭大　美45年老字號突結業
【零售表現】運動用品連鎖店競爭大　美45年老字號突結業
【佩洛西擬訪台】台媒：大陸突禁逾百間台灣食品企業進口　糕餅業重災
【佩洛西擬訪台】台媒：大陸突禁逾百間台灣食品企業進口　糕餅業重災
【旅遊復甦】旅客入境澳洲帶豬柳蛋　防口蹄病重罰2664澳元
【旅遊復甦】旅客入境澳洲帶豬柳蛋　防口蹄病重罰2664澳元
【懷舊商機】荃灣懷舊汽車展覽「Garage Market」兼市集　多個本地品牌展示職人工藝
【懷舊商機】荃灣懷舊汽車展覽「Garage Market」兼市集　多個本地品牌展示職人工藝
【展覽復甦】美食博覽多1元優惠　參展商料人流和銷情齊升
【展覽復甦】美食博覽多1元優惠　參展商料人流和銷情齊升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款