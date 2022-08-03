【英揆之爭】保守黨推遲寄選票 收警告黑客或干預選舉

英國執政保守黨黨員原定周一（1日）收到郵寄選票，投出新一任黨魁接任首相職位。但政府情報機構警告黑客或干預今次選舉，保守黨決定改變計劃推遲寄出選票，黨員料下周四（11日）才會陸續收到選票。

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英國政府通信總部（GCHQ）負責收集世界各地的通信，用作識別針對英國的威脅。GCHQ早前警告選舉面臨黑客攻擊的威脅，預計黑客可能會通過網絡干擾方式來更改選民的投票意向。

據悉，GCHQ沒有提到上述網絡安全威脅並非來自敵對國家，只是針對投票機制的脆弱性作出一般建議。

並不是由另一個國家或對手專門構成的，而是對投票過程的脆弱性的更一般性的建議。

保守黨選擇延遲寄出選票，16萬名黨員預計下周四起才會陸續收到郵寄選票。

據悉，部分保守黨員周二（2日）晚上收到通知信息，指選票會較預期時間稍遲一些才送達，主要因為該黨花費一些時間為投票程序加設安全措施。

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而保守黨員都會收到一張印有獨特代碼的選票，他們本來可以選擇以郵寄或網上方式更改投票意向。但由於保守黨憂慮黑客干預，決定取消更改投票的安排，代碼使用一次就會失效。

按照原定時間表，保守黨希望在9月5日公布選舉結果。但保守黨推遲投票，黨員餘下不夠一個月時間交回選票。

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責任編輯：鄭錦玲