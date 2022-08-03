【港元拆息】1個月HIBOR止三連跌　重上1.3厘　H按息率連續6個報價日觸封頂位

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【石Sir午市閒談】今日推介新奧能源、固生堂 並分析受壓股九龍倉
美元指數最近兩日略轉強，港滙本周以來觸弱方兌換保證相較上周稍密，金管局從市場吸收港元下，本港銀行同業拆息（HIBOR）今普遍回升。與樓按相關的一個月HIBOR歷三連跌後回升，今報1.30512厘，升1.7個基點，以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續6個報價日觸封頂息。
隔夜拆息報0.9922厘，升5.8個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.20696厘，升0.6個基點。12個月HIBOR報3.50542厘，跌近1.6個基點。
|到期日
|8月3日
|8月2日
|隔夜
|0.99220
|0.93440
|1星期
|1.06441
|1.05601
|2星期
|1.13732
|1.11083
|1個月
|1.30512
|1.28786
|2個月
|1.70042
|1.67512
|3個月
|2.20696
|2.20060
|6個月
|2.90768
|2.90060
|12個月
|3.50542
|3.52125
【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶
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編輯：胡學能