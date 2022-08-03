▲ 【港元拆息】1個月HIBOR止三連跌 重上1.3厘 H按息率連續6個報價日觸封頂位

美元指數最近兩日略轉強，港滙本周以來觸弱方兌換保證相較上周稍密，金管局從市場吸收港元下，本港銀行同業拆息（HIBOR）今普遍回升。與樓按相關的一個月HIBOR歷三連跌後回升，今報1.30512厘，升1.7個基點，以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續6個報價日觸封頂息。

隔夜拆息報0.9922厘，升5.8個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.20696厘，升0.6個基點。12個月HIBOR報3.50542厘，跌近1.6個基點。

到期日 8月3日 8月2日 隔夜 0.99220 0.93440 1星期 1.06441 1.05601 2星期 1.13732 1.11083 1個月 1.30512 1.28786 2個月 1.70042 1.67512 3個月 2.20696 2.20060 6個月 2.90768 2.90060 12個月 3.50542 3.52125

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編輯：胡學能