【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光

▲ 有外媒最近踢爆S23 Ultra的相機規格細節，指S23 Ultra擬採用全新感光元件，又預計手機會成為三星首款2億像素手機。

雖然距離三星（Samsung）Galaxy S23系列發表仍有一段時間，但市場卻對S23系列作出不少猜測。有外媒最近踢爆S23 Ultra的相機規格細節，指S23 Ultra擬採用全新感光元件，又預計手機會成為三星首款2億像素手機。

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料採用新感光元件

外媒《PhoneaAena》引述爆料者Ice universe在Twitter上的貼文表示，S23 Ultra的主鏡頭將採用尚未發表的三星ISOCELL HP2感光元件，又指S23 Ultra的主鏡頭規格為2億像素。

此外，報道亦為S23 Ultra相機規格作出推測，預計長焦鏡頭將會與S22 Ultra相同，採用雙鏡配置，提供3倍及10倍光學變焦，規格為1,000萬像素；至於超廣角鏡頭的規格或與S22 Ultra同為1,200萬像素。

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雖然S23系列預計會在明年才發表，但三星將於香港時間8月10日（周三）晚上9時，舉行「Galaxy Unpacked August 2022」發布會，預計屆時將發表新款摺疊屏幕手機及智能手錶。

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責任編輯：廖淑瑩

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