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【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光

科技 14:41 2022/08/03

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有外媒最近踢爆S23 Ultra的相機規格細節，指S23 Ultra擬採用全新感光元件，又預計手機會成為三星首款2億像素手機。

雖然距離三星（Samsung）Galaxy S23系列發表仍有一段時間，但市場卻對S23系列作出不少猜測。有外媒最近踢爆S23 Ultra的相機規格細節，指S23 Ultra擬採用全新感光元件，又預計手機會成為三星首款2億像素手機。

【三星發布會】Samsung新品發布會8月10日舉行 新摺機Galaxy Z Filp 4將登場？

料採用新感光元件

外媒《PhoneaAena》引述爆料者Ice universe在Twitter上的貼文表示，S23 Ultra的主鏡頭將採用尚未發表的三星ISOCELL HP2感光元件，又指S23 Ultra的主鏡頭規格為2億像素。

此外，報道亦為S23 Ultra相機規格作出推測，預計長焦鏡頭將會與S22 Ultra相同，採用雙鏡配置，提供3倍及10倍光學變焦，規格為1,000萬像素；至於超廣角鏡頭的規格或與S22 Ultra同為1,200萬像素。

【三星手機】三星公布自助維修計畫 用戶可自行修理Galaxy手機、平板電腦

雖然S23系列預計會在明年才發表，但三星將於香港時間8月10日（周三）晚上9時，舉行「Galaxy Unpacked August 2022」發布會，預計屆時將發表新款摺疊屏幕手機及智能手錶。

【Google手機】Google Pixel 6a遭爆安全漏洞 任何指紋都能解鎖

責任編輯：廖淑瑩

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