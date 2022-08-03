吉利汽車175股價急彈 上望目標話你知 股市 12:45 2022/08/03 分享： 分享： 吉利汽車 （00175） 最近逆市持續抽高，股價今日愈升愈有，中午收市報18元，升近6%。獨立股評人盧嘉偉（Reed）指要扶持內需會先救汽車行業，新能源過去幾個月按年比較仍然強勁，預期汽車股下半年望跑贏大市，有貨可以繼續持有，上望先睇初步目標19.2元，如19元見阻力可止賺。足本分析→【按此】 *步入8月業績期 重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股業績策略* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 恒指反彈持續多久？盧嘉偉：重返3月低位有可能 今日 恒指反彈持續多久？盧嘉偉：重返3月低位有可能 阿里巴巴9988收復90元關 現價可吸納博反彈？ 今日 阿里巴巴9988收復90元關 現價可吸納博反彈？ 佩洛西訪台對大市影響多大？中美局勢三大分析 今日 佩洛西訪台對大市影響多大？中美局勢三大分析 太陽能美股造好 朱晉民（朱sir）推介一隻ETF 2022/08/02 太陽能美股造好 朱晉民（朱sir）推介一隻ETF 美股中期已見底？盤點美股兩大反彈動力 2022/08/02 美股中期已見底？盤點美股兩大反彈動力 港股 止賺 汽車股 吉利汽車（00175） 行業