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吉利汽車175股價急彈　上望目標話你知

股市 12:45 2022/08/03

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吉利汽車 （00175） 最近逆市持續抽高，股價今日愈升愈有，中午收市報18元，升近6%。獨立股評人盧嘉偉（Reed）指要扶持內需會先救汽車行業，新能源過去幾個月按年比較仍然強勁，預期汽車股下半年望跑贏大市，有貨可以繼續持有，上望先睇初步目標19.2元，如19元見阻力可止賺。足本分析→【按此

*步入8月業績期   重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股業績策略*

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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