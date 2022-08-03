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【電動車】逾半駕駛者不願多花錢買電動車　調查：充電設施不足令人卻步

商業 11:51 2022/08/03

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有環保團體調查發現，超過7成受訪駕駛人士考慮由汽油車轉用電動車，但超過一半駕駛者不想花較高價錢購買電動車。（法新社記圖片）

有環保團體調查發現，超過7成受訪駕駛人士考慮由汽油車轉用電動車，但超過一半駕駛者不想花較高價錢購買電動車。

【展覽復甦】美食博覽多1元優惠　參展商料人流和銷情齊升

環保觸覺今年6月至7月以問卷訪問了約500名市民，當中發現駕駛者考慮轉用電動車的主要原因，是充電成本較入油成本低及政府優惠政策，但計及政府的「一換一」優惠政策後，仍有超過一半駕駛者不願支付額外車價買電動車，只有不足2成駕駛者願意多支付25％車價或以上。

9成人支持逐步引入環保公共交通

「環保觸覺」研究主任劉加揚表示，除了車價，很多駕駛者都認為現時充電設施不足，令他們考慮轉用電動車時卻步，建議當局增加特快充電設施，以及延續和改良現時的「一換一」政策，例如持牌年期越長的汽車轉為電動車的優惠越大。

調查又發現，近4成受訪者需要乘搭多於一程交通前往目的地，要轉車的比例越高，駕駛私家車比例亦越高；當中部分需轉乘比例較高的地區，例如大埔、元朗及離島，駕駛私家車的比例高於平均數。

調查指出，超過97%市民支持逐步引入環保公共交通，但大約4分1受訪者不願支付環保交通工具帶來的額外成本，近4成人只願多支付少於1元的額外車費。團體建議當局考慮利用綠色債券的資金改善公共交通，或提供更多優惠予使用公共運輸的市民。

【航空混亂】美政客倡機票退款保障　消費者可揀現金退款

【二輪消費券】藉消費券推雙倍回贈　沙田新城市廣場冀生意額升15%

責任編輯：李智美

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