特朗普斥佩洛西訪台製造麻煩 不應干涉中國事務

美國眾議院議長佩洛西周二（2日）飛抵台灣，中美關係加劇緊張。美國前總統特朗普同日在自家社交平台Truth Social發文，質問佩洛西為甚麼要外訪台灣。特朗普批評佩洛西經常製造麻煩，更重翻舊帳奚落她。

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佩洛西（Nancy Pelosi）與5位美國民主黨國會議員周二晚抵達台北，成為自1997年以來到訪台灣的最高級別美國政要。特朗普（Donald Trump）一向與佩洛西不咬弦，周二在社交平台Truth Social發文批評佩洛西訪台。

特朗普形容佩洛西「瘋狂」（crazy），質問她為何會出現在台灣。特朗普批評佩洛西常製造麻煩，忍不住表示：「睇吓佢。」（WATCH）

特朗普形容佩洛西「無樣嘢做得好」（Nothing she does turns out well），包括兩次彈劾自己都失敗，及民主黨眾議院失利等。

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特朗普上周亦發文警告佩洛西不要去台灣，嘲笑她除了為出軌的丈夫保羅（Paul Pelosi）製造麻煩及幫老公賺更多錢外，為何還要干預中國事務。

特朗普指佩洛西最不應該干預中國事務，斥佩洛西大搞破壞，經她干涉的所有事情都會變得混亂，並辱罵佩洛西是「麻煩友」（such a mess）。

與此同時，數十名共和黨人發表聯合聲明罕有支持佩洛西訪台，與特朗普立場相左。

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責任編輯：郭麗明