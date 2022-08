特朗普斥佩洛西訪台製造麻煩 不應干涉中國事務

美國眾議院議長佩洛西周二(2日)飛抵台灣,中美關係加劇緊張。美國前總統特朗普同日在自家社交平台Truth Social發文,質問佩洛西為甚麼要外訪台灣。特朗普批評佩洛西經常製造麻煩,更重翻舊帳奚落她。

佩洛西(Nancy Pelosi)與5位美國民主黨國會議員周二晚抵達台北,成為自1997年以來到訪台灣的最高級別美國政要。特朗普(Donald Trump)一向與佩洛西不咬弦,周二在社交平台Truth Social發文批評佩洛西訪台。

特朗普形容佩洛西「瘋狂」(crazy),質問她為何會出現在台灣。特朗普批評佩洛西常製造麻煩,忍不住表示:「睇吓佢。」(WATCH)

特朗普形容佩洛西「無樣嘢做得好」(Nothing she does turns out well),包括兩次彈劾自己都失敗,及民主黨眾議院失利等。

特朗普上周亦發文警告佩洛西不要去台灣,嘲笑她除了為出軌的丈夫保羅(Paul Pelosi)製造麻煩及幫老公賺更多錢外,為何還要干預中國事務。

特朗普指佩洛西最不應該干預中國事務,斥佩洛西大搞破壞,經她干涉的所有事情都會變得混亂,並辱罵佩洛西是「麻煩友」(such a mess)。

與此同時,數十名共和黨人發表聯合聲明罕有支持佩洛西訪台,與特朗普立場相左。

