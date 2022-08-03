【券商點睇】全年目標有望超額完成 茅台收入增速亮眼

貴州茅台（滬：600519）公布上半年收入594.44億元（人民幣，下同），按年增長17.2%；歸母淨利潤297.94億元，同比增長20.9%。信達證券指出，公司直銷渠道持續突破，增收亮眼，其中茅台酒、系列酒分別收入499.65億元和75.98億元，按年增加16.3%和25.4%；直銷、經銷分別收入209.49億元和366.14億元，前者按年大升120.4%。期內，茅台實現酒類不含稅收入44.16億元，直銷佔比提升17個百分點至36.39%。

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在超高端、系列酒新品推出及直銷渠道的突破增長帶動下，上半年公司毛利率按年提升0.73個百分點至92.1%，其中第二季毛利率上升0.77個百分點至91.8%。上半年，茅台酒、系列酒基酒產量4.25萬噸和1.7萬噸，增長12.4%/36%，3萬噸醬香系列酒項目及習水同民壩一期項目均有序推進，反映產量加快釋放，刺激了當期盈利能力。

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從生產條件看，雖然公司15.03平方公里的核心產區尚未充分利用，但生態環境仍對茅台酒有著產能限制，為了使更多的消費群體能夠接觸茅台酒，公司今年通過在茅台1935產品中增加茅台酒基酒勾調、推出2%茅台酒含量的茅台冰淇淋、利用更高價位非標產品的拔高產品價值，茅台酒正在布局實現更大收益的新供給、新應用。而茅台冰淇淋銷售及i茅台平台的運營，也吸引了一批尚未接觸過茅台酒的年輕消費群體，並培養其成為潛在消費人群，創造新的消費需求。該行指，上半年公司業績實現高質量增長，不僅系列酒穩定貢獻，銷售結構改善也顯著加快，全年目標有望超預期完成，維持對公司的「買入」評級。

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撰文：林衛