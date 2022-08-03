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【財富管理】花旗計劃為新的財富部門招聘500人　目標客群為潛在高淨值專業人士

股市 11:40 2022/08/03

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花旗計劃為新的財富部門招聘500人　目標客群為潛在高淨值專業人士

外電報道，花旗集團正計劃為新的財富業務部門於未來三年招聘500人，目標是吸引私募股權辦公室、諮詢公司和會計師事務所的基層員工，因押注該等客戶有朝一日會加入超級富豪的行列，故希望在他們的職業生涯前期便吸納其中。

花旗去年成立了名為「Wealth at Wor」的部門，並點名長期擔任花旗私人銀行高管Naz Vahid去主領部門。Vahid多年來一直領導該私人銀行的律師事務所部門，其客戶包括5萬名律師和1,000家公司。

Vahid表示，花旗在相關領域已是居於首位，會將律師事務所部門的模式應用於其他垂直領域。

據指，花旗首席執行官Jane Fraser計劃將花旗集團重塑為財富管理巨頭，而Vahid領導的部門是關鍵之一。

報道指，律師事務所部門於上半年錄得3.53億美元的收入，按年升3%，是花旗唯一期內實現增長的財富業務。

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編輯：袁諾曦

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