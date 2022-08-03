【券商點睇】新能源滲透率不斷提高 吉利再高開7%

受新能源車款的交付量超預期刺激，吉利汽車（00175）周一（1日）股價已突破17元，至周三（3日）早上再高開7.3%，見過18.24元，中午報18元，上升5.9%。興證國際報告指，7月吉利旗下的極氪001車型訂單超過1萬台，完成交付5,022台，創單月交付新高；累計交付突破3萬台，平均訂單金額超過33.5萬元（人民幣，下同）。該行展望2023年，吉利將持續行走在新能源轉型道路上，新能源滲透率將不斷提高，預計明年新能源佔比有望達 50%

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報告提及，極氪於7月新增16家門店和48個充電站，其中自建充電站數量達390個，覆蓋全國62個城市；可接入34萬個第三方充電終端，第三方充電網絡覆蓋全國332個城市。目前，全國地鎖覆蓋率達66%，全國場站免停覆蓋率達67%。此外，極氪於7月正式開啟家充樁巡檢服務，為去年安裝的家充樁提供上門安全檢查及清潔服務。下半年，吉利將推出4款現有產品雷神動力PHEV（插電式油電混合動力車）版，包括領克01、領克05、領克09、星越L；極氪將推出首款豪華純電MPV極氪009，預計全年雷神HEV（油電混合動力車）銷量達 5 萬台，PHEV銷量達10萬台。

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興證考慮極氪品牌發展迅速，採用分部式估值法，傳統汽車業務採用PE估值，極氪業務靗用PS估值法，對應估值約為1,959億市值，上調目標價至19.55元，較現價有8.6%的潛在升幅，維持「買入」評級。

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撰文：林衛