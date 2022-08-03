  • 30°C
香港時間 : 2022803日 (三) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】新能源滲透率不斷提高 吉利再高開7%

股樓投資 12:06 2022/08/03

分享：

分享：

受新能源車款的交付量超預期刺激，吉利汽車（00175）周一（1日）股價已突破17元，至周三（3日）早上再高開7.3%，見過18.24元，中午報18元，上升5.9%。興證國際報告指，7月吉利旗下的極氪001車型訂單超過1萬台，完成交付5,022台，創單月交付新高；累計交付突破3萬台，平均訂單金額超過33.5萬元（人民幣，下同）。該行展望2023年，吉利將持續行走在新能源轉型道路上，新能源滲透率將不斷提高，預計明年新能源佔比有望達 50%

【同場加映】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

報告提及，極氪於7月新增16家門店和48個充電站，其中自建充電站數量達390個，覆蓋全國62個城市；可接入34萬個第三方充電終端，第三方充電網絡覆蓋全國332個城市。目前，全國地鎖覆蓋率達66%，全國場站免停覆蓋率達67%。此外，極氪於7月正式開啟家充樁巡檢服務，為去年安裝的家充樁提供上門安全檢查及清潔服務。下半年，吉利將推出4款現有產品雷神動力PHEV（插電式油電混合動力車）版，包括領克01、領克05、領克09、星越L；極氪將推出首款豪華純電MPV極氪009，預計全年雷神HEV（油電混合動力車）銷量達 5 萬台，PHEV銷量達10萬台。

【延伸閱讀】下半年部署：中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

興證考慮極氪品牌發展迅速，採用分部式估值法，傳統汽車業務採用PE估值，極氪業務靗用PS估值法，對應估值約為1,959億市值，上調目標價至19.55元，較現價有8.6%的潛在升幅，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：港股又破位 部署要諗計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
目標價 買入 潛在升幅 港股 吉利汽車（00175）

上一篇文章

【券商點睇】全年目標有望超額完成 茅台收入增速亮眼

下一篇文章

【宏觀數據】財新7月服務業PMI升至55.5 疫情短期衝擊逐步消退
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處招聘採購主任　月薪逾2.8萬元　入職條件一覽
【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處招聘採購主任　月薪逾2.8萬元　入職條件一覽
【放寬簽證】97後合資格港人最快秋天可申請BNO　或毋須提交父母身份證明文件
【放寬簽證】97後合資格港人最快秋天可申請BNO　或毋須提交父母身份證明文件
台海局勢觸發避險情緒升溫 恒指全日大跌476點
台海局勢觸發避險情緒升溫 恒指全日大跌476點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
MIRROR演唱會意外12子工作叫停 廣告人Rudi Leung：短期內或會主動減產廣告 估計不少企業仍想找鏡仔合作
MIRROR演唱會意外12子工作叫停 廣告人Rudi Leung：短期內或會主動減產廣告 估計不少企業仍想找鏡仔合作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款