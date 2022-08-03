【宏觀數據】財新7月服務業PMI升至55.5 疫情短期衝擊逐步消退

隨着防疫措施總體放鬆，復工復產持續推進，7月服務業景氣度繼續上升，顯示服務業恢復速度加快。財新中國7月服務業PMI錄得55.5，較上月回升1個百分點，連續第二個月位於榮枯綫之上，並且創2021年5月以來新高。但值得注意是，財新公布的服務業PMI走勢與國家統計局並不一致，官方服務業PMI下降1.5個百分點至52.8。

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從分項數據看，7月服務業供給和需求繼續回暖，經營活動指數和新訂單指數均在擴張區間小幅上升，分別升至近15個月來和近9個月來最高。受調查企業反映，最近防疫措施放寬支撐產出增長和客戶需求改善，惟仍有部分企業表示經營活動繼續受疫情限制。此外，7月新出口訂單指數在收縮區間回落，顯示外需仍相對較弱。盡管服務業供需逐漸恢復，就業卻持續惡化。7月服務業就業指數連續第7個月在榮枯綫以下，主要因企業為控制成本而壓縮用工規模，並且在員工自願離職後沒有填補空缺。

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財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月疫情形勢的向好和管控措施的放鬆，助力經濟景氣度持續恢復。此前，受疫情影響更大的服務業恢復勢頭較製造業更為強勁。供給和需求持續改善，供強需弱格局維持；就業市場收縮明顯；企業成本端價格穩中有升，收費端價格平穩，企業盈利面臨挑戰；市場樂觀情緒維持，但對經濟和疫情前景亦有擔憂。另外，第二季主要宏觀經濟指標顯示，疫情對經濟的短期衝擊已逐步消退，第三季將是經濟修復的重要窗口期。中央已經明確不會出台超大規模刺激措施，加快現有政策落地見效是更為務實的選擇。

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撰文：林衛