▲ 【可持續發展】渣打香港推企業可持續活期存款戶口服務、三種幣值可供選擇 資金會被調配至可持續發展項目

渣打銀行（香港）宣佈，為企業、商業及金融機構銀行客戶推出可持續活期存款戶口服務，可持續活期存款戶口接受港元、美元和人民幣存款；客戶可儲存、轉移和提取可持續活期存款戶口內的現金，如同使用傳統的活期存款戶口。渣打指，可持續活期存款內的資金將會被調配至可持續發展項目，這些項目必須符合渣打銀行為支持聯合國可持續發展目標而制定的「綠色和可持續產品框架」，意味客戶毋須花太多額外精神和時間就可協助支持可持續發展。

周生生 （00116） 是其中一家率先於渣打香港開立可持續活期存款戶口的企業客戶。周生生集團主席兼集團總經理周永成表示，集團一直倡議通過各種管理方針和政策，在社會責任及環境保護事務方面實現可持續發展的商業模式，很高興成為渣打香港首批開設可持續活期存款戶口的企業客戶之一。

渣打大中華及北亞區現金產品主管及香港區金融交易業務部主管張仁國指，渣打致力推出創新的方案，自從推出可持續活期存款戶口以來，得到客戶非常良好的反應，相信在不久的將來，可持續金融產品將成為每家大型企業的資產組合內不可或缺的部分。

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編輯：陳韻妍