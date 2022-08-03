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瑞士再保險公司估計 今年上半年因天災損失5616億

環球社會熱點 11:34 2022/08/03

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全球各地今年出現熱浪及洪水等多宗自然災害，瑞士再保險公司估計，今年上半年因天災造成720億美元（約5,616億港元）損失。瑞士再保險公司指，極端氣候事件凸顯氣候變化造成的影響，而澳洲及南非洪水就是例子。

歐洲西法兩國山火未緩和 多宗疑與縱火有關 【下一頁】

瑞士再保險公司（Swiss Re）周二（2日）評估指，在各地風暴及洪水影響下，天災在今年上半年造成的經濟損失料達720億美元。雖然這個數字低於去年同期的910億美元（約7,098億港元），但已接近740億美元（約5,772億港元）這個10年平均水平，天氣引發的災難所佔比例正在增加。

如連同工業事故等人為災害造成的30億美元（約234億港元）損失，整體經濟損失將達到750億美元（約5,850億港元）。

瑞士再保險公司天災保險負責人Martin Bertogg表示，愈來愈極端的天氣事件已凸顯氣候變化的影響，澳洲及南非都發生史無前例的洪水就是例子。

瑞士再保險公司指出，經濟損失亦受歐洲風暴及歐美雷暴影響。與地震等重大自然災害相比，洪水及風暴等次生災害發生次數更加頻密，情況和公司5年間觀察到的趨勢吻合。

美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊 【下一頁】

Martin Bertogg指，次生災害和颶風或地震不同，危險無處不在，情況也會隨著特別脆弱地區的快速城市化發展而加劇。他警告鑒於全球破壞規模，次生災害需要和颶風等大型災害一樣，嚴格評估風險。

瑞士再保險公司亦指，中國、印度和孟加拉的洪水災情都反映，城市地區洪水造成的潛在損失愈來愈大。

瑞士再保險公司也為近期歐洲熱浪提供現階段評估數據，但指氣候暖化會加劇乾旱，發生山火的風險也會增加。企業首席經濟學家Jerome Jean Haegeli強調，氣候變化是全球社會及經濟面臨的一大風險，而現今75%自然災害仍未投保。

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責任編輯：李俊儀

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