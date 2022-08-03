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【分析│最優惠利率】大華繼顯：港銀料於9月22日加P　年底前最優惠利率料升75點子、明年再升100點子

宏觀解讀 11:10 2022/08/03

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【分析│最優惠利率】大華繼顯：港銀料於9月22日加P　年底前最優惠利率料升75點子、明年再升100點子

金管局連日承接港元沽盤，大華繼顯認為，本港銀行總結餘很快會回落至1000億元以下，令港元拆息（HIBOR）上升速度加快，以追趕美國加息周期，預期本港銀行會於年底前將最優惠利率（P）上調75點子。該行認為，加P對於股市的影響大於住宅樓市，重申第四季前採取防守性策略。

大行齊下調香港全年GDP預測至負增長　大和最悲、料按年收縮1.7%（第二版）【下一頁】

大華繼顯指，自美國聯儲局於3月加息以來，本港基準利率上升225點子，但1個月HIBOR僅升106點子，至1.32厘，3個月HIBOR升163點子至2.21厘。

「以目前資金流出港元體系的情況來看，銀行總結餘料於8月跌穿1000億元，而參照歷史情況，每當銀行總結餘失守1000億元，HIBOR對於資金流走會更敏感。」

儲局四度加息惟香港未加P　銀行界：9月較大機會加P、惟不排除8月有銀行搶閘【下一頁】

大華繼顯稱，港銀會以下兩種情況同時發生或其中一種情況出現時，調高最優惠利率。

（1）當1個月HIBOR升至1.2厘或以上，即H按已觸及封頂水平；若1個月HIBOR再升，銀行加P的壓力便會增加。（2）若最優惠利率與3個月HIBOR的息差收窄至3厘以下，銀行便會考慮加P，目前息差約2.8厘。

據聯儲局早前指引，聯邦基金利率會於今年底升至約3.4厘，明年底進一步升至3.75厘。大華繼顯預期，港銀很大機會於9月22日加P，而HIBOR上升，意味港銀會於今年底前加P約75點子，明年再加100點子。

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編輯：陳韻妍

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