【解鎖喜好】手機解鎖方式多　 調查：側面指紋解鎖最受歡迎

▲ 外媒《Androidauthority》收到超過2,600名網友投票，結果顯示，有47.7%的用家喜歡使用置於手機側面的指紋解鎖。

現時手機解鎖方式各有不同，當中以蘋果（Apple）的Face ID，以及Android手機的「指紋辨識」為主。最近有外媒為此進行調查，發現接近一半的手機用家，喜愛使用「側面指紋解鎖」，而喜歡使用屏下指紋解鎖則有26.5%。

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外媒《Androidauthority》收到超過2,600名網友投票，結果顯示，有47.7%的用家喜歡使用置於手機側面的指紋解鎖；26.5%選擇屏幕下指紋解鎖；選擇機背指紋解鎖的則有22.1%；而完全不使用指紋解鎖就有3.5%。

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報道指出，現時愈來愈多手機將指紋解鎖模組置於手機的側面，如Sony Xperia 1 IV及華碩ZenFone 9，將手機側面的電源鍵結合，設置實體的指紋辨識區域。網友Kasey Smith留言分享，將設有側面指紋解鎖的手機放在車上或單車的電話支架上，解鎖位置沒有被支架擋著，比起機背指紋解鎖更方便。

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責任編輯：廖淑瑩

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