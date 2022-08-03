【Outlook Lite】微軟針對輕型Android設備　推出「精簡版 Outlook」App

▲ Outlook Lite應用程式包括存取電郵、日曆和聯絡人，下載大小約5MB。（Microsoft）

在Android設備運行Microsoft Outlook時，有時會因為記憶體（RAM）不足，而出現系統變慢，甚至無法執行程式。為避免以上情況發生，微軟（Microsoft）推出Outlook Lite App，它是一款「精簡版 Outlook」，可為輕型Android設備帶來更小、更快的運作。

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微軟表示，Outlook Lite會將Outlook的主要功能放在一個尺寸較小的應用程式中，並為任何網絡上的輕型設備提供快速性能，包括2G和3G網絡。

耗電量比Outlook更少

Outlook Lite應用程式包括存取電郵、日曆和聯絡人，下載大小約5MB。由於經過系統優化，因此可在所有Android設備上快速運行，包括那些只有1GB內存的設備，而且使用時的耗電量也比Outlook更少。

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Outlook Lite目前支援Outlook.com、Hotmail、Live、MSN、Microsoft 365和Microsoft Exchange Online賬戶，不過，暫時僅在阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、印度、墨西哥、秘魯、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和委內瑞拉地區提供下載，但未來會逐步開放至其他地區。

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責任編輯：陳卓賢