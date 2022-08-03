▲ 【台海局勢】佩洛西抵台灣連鎖效應 寧德時代據報推遲北美設廠公告

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣，並會見蔡英文，中國內地雖未有激烈軍事行動，但多方面限制對台貿易。民企也因應佩洛西訪台而設法避開中美潛在角力影響，內地電池生產龍頭寧德時代（深：300750）據報延遲公布在北美設廠。

據了解，寧德時代在墨西哥或美國本土覓廠已進入成熟階段，原訂未來數周內公布設廠，將為Tesla、福特等美國車企在當地生產時供應電動車電池。

不過，因應最新佩洛西訪問台灣或令中美角力升溫，彭博引述消息指，寧德時代已推遲設廠公布至9月或10月。

寧德時代未有回應傳聞，寧德時代今早先升後跌，現跌1%，暫報518.39元人民幣。

相關文章：

【台海局勢】軍工股大漲、中船防務升7% 佩洛西抵台後北京嚴正交涉將「圍島」軍演

【台海局勢】佩洛西台灣行程被台媒曝光 周三早上會晤蔡英文及拜會立法院 下午前往景美人權園區

【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊 投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫

【台海局勢】台積電劉德音：無人可用武力奪取台積電 若中國入侵台灣、世界秩序將會崩壞

編輯：麥德銘