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【台海局勢】佩洛西抵台灣連鎖效應　寧德時代據報推遲北美設廠公告

股市 11:06 2022/08/03

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【台海局勢】佩洛西抵台灣連鎖效應　寧德時代據報推遲北美設廠公告

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣，並會見蔡英文，中國內地雖未有激烈軍事行動，但多方面限制對台貿易。民企也因應佩洛西訪台而設法避開中美潛在角力影響，內地電池生產龍頭寧德時代（深：300750）據報延遲公布在北美設廠。

據了解，寧德時代在墨西哥或美國本土覓廠已進入成熟階段，原訂未來數周內公布設廠，將為Tesla、福特等美國車企在當地生產時供應電動車電池。

不過，因應最新佩洛西訪問台灣或令中美角力升溫，彭博引述消息指，寧德時代已推遲設廠公布至9月或10月。

寧德時代未有回應傳聞，寧德時代今早先升後跌，現跌1%，暫報518.39元人民幣。

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【台海局勢】台積電劉德音：無人可用武力奪取台積電　若中國入侵台灣、世界秩序將會崩壞

編輯：麥德銘

美股 台灣 佩洛西 A股 寧德時代（深：300750） 蔡英文 兩岸關係 福特 Tesla 美國眾議院
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