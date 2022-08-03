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【烏克蘭戰爭】俄批美直接參戰 有份協調烏空襲

環球政治 10:59 2022/08/03

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烏克蘭官員承認烏軍使用美國製「海馬士」火箭炮系統襲擊俄軍，而俄羅斯周二（2日）指控美方有份協調烏軍對俄軍發動的導彈襲擊，聲稱美國直接參與俄烏戰爭。

俄羅斯加強愛國教育 7歲起灌輸俄價值 【下一頁】

烏克蘭軍事情報局代理副局長Vadym Skibitsky周一（1日）接受英媒《每日電訊報》訪問，稱美國製「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭炮系統，非常有效消滅俄軍燃料和彈藥庫。

Skibitsky更表示衛星圖像及實時信息也有助烏方，但否認美國向烏軍提供直接襲擊目標的信息。他也承認美國與烏克蘭情報官員在空襲前會磋商，因此華府可審視行動並在必要時否決預定的目標。

俄羅斯國防部周二表示，烏方的説法證明了實情與白宮及美國國防部的説法相反，顯示華府已經直接捲入烏克蘭戰爭。

俄方批評美國向烏克蘭傳遞情報導致大量平民死亡，稱基輔政府在頓巴斯（Donbas）東部等人口稠密的地區發動導彈襲擊，美方應為此負責。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）更表示，俄方不需要再作確認，已經肯定美國有直接參與烏克蘭領土上的敵對行動。

【北溪一號】管道緊急故障 俄稱幾乎無能力維修 【下一頁】

自俄烏戰爭2月爆發以來，美國政府已向烏克蘭提供超過80億美元（約624億港元）的安全援助，包括周一公布新一批價值5.5億美元（約43.17億港元）的武器裝備。烏克蘭國防部則表示，已收到美國4套額外「海馬士」多管火箭炮系統。

但美國一直強調並無直接參與衝突，或與俄羅斯交戰。

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責任編輯：鄭錦玲

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