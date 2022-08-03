【三星手機】三星公布自助維修計畫　用戶可自行修理Galaxy手機、平板電腦

▲ 維修手機屏幕方面，用戶可以購買包括屏幕、手機金屬框架和邊框，以及電池在內的零件來更換屏幕。（Samsung）

Google和蘋果（Apple）早前已為自家手機推出自助維修計劃，可讓用戶自行購買零件並進行維修。三星（Samsung）現在亦宣布與機械維修公司iFixit合作，推出自助維修計畫，讓用戶自行修理Galaxy手機及平板電腦。

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三星表示，該計劃將支援Galaxy S20和Galaxy S21系列智能手機，以及Galaxy Tab S7 Plus平板電腦。用戶可購買自修零件和工具來更換所有這些設備的屏幕、背面玻璃和充電插口。

如電池發脹 不建議自行維修

維修手機屏幕方面，用戶可以購買包括屏幕、手機金屬框架和邊框，以及電池在內的零件來更換屏幕。但是，如果他們本身的手機已出現電池發脹問題，就不建議用戶自行維修。

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三星的自修計劃還將提供分步指南，當用戶完成維修後，還可以通過運輸標籤退回損壞的零件。

三星表示，這計畫不僅有助延長手機的使用壽命，而且還能減少這些設備產生的廢物量，未來將會加入更多手機型號和維修選項於這一計劃。

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責任編輯：陳卓賢