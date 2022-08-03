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【美股焦點】美國遊戲軟件開發商Unity據報擬分拆中國業務　以符合中國數據監管要求及業務擴張

股市 10:23 2022/08/03

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【美股焦點】美國遊戲軟件開發商Unity據報擬分拆中國業務　以符合中國數據監管要求及業務擴張

據《路透》引述消息人士指，美國遊戲軟件開發商Unity（美：U）計劃分拆中國業務以推動擴張，料其業務價值超過10億美元，而Unity已在談判期間，並尋求戰略投資者加入。

Unity的分拆計劃目標在於其軟件可在中國更廣泛地使用，從智慧城市建模到工業設計以及虛擬世界等各個領域。消息人士表示，潛在投資者Unity一直在說對元宇宙下了很大的賭注。

隨著中國收緊數據處理監管，Unity認為分拆將有助於擴張，因為它將賦予中國地區部門更多的本地擁有權和自主權，從而決定在中國的運營方式，並且這也可能增加地方政府和國有合作夥伴對公司的吸引力。

消息人士又指，Unity中國首席執行官張俊波已就Unity分拆預備了至少一年的時間，同時透露Unity在上海的員工已被要求與新實體簽訂合同，而關於與其母公司分開的運營預算的討論仍在進行中。是次分拆將成為中國今年較大的型的交易之一。不過，Unity 拒絕對消息置評。

張俊波早前在接受內媒訪問時指，公司正在探索使其技術在中國實施「安全可控」的方法，但卻未提分拆事宜。他還表示，Unity可能會在未來幾年內騁請超過1000名工程師，同時在上海和北京的主要辦事處擴大人手。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

 

 

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編輯：姚卓然

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