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【本地經濟】7月標普全球香港特區PMI降至52.3　私營經濟連續四個月增長

股市 09:19 2022/08/03

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【本地經濟】7月標普全球香港特區PMI降至52.3　私營經濟連續四個月增長

7月標普全球香港特區採購經理指數（PMI）由上月的52.4降至52.3，反映私營經濟連續四個月高於50榮枯線，景氣狀況進一步好轉，也標誌第三季開局仍處增長率的歷史高位之一。

香港私營經濟於7月連續4個月擴張，但增長率較上月放緩。後疫情時期對企業新接訂單和增產有利，因此整體經濟持續改善。為應對目前及預期需求，企業提高採購活動水平，並擴充庫存。

員工短缺來自自願離職　成本升勢未止

不過，企業匯報員工短缺，且不乏自願離職者，促使就業人數重現跌幅，而為挽留及吸納人才，公司調升僱員薪酬，帶動了7月的員工成本向上。業者同時指出，採購成本因運輸和原材料價格上漲而飆升，這從產出價格通脹可見。通脹壓力雖末紓緩，但私營企業對業務前景己重燃樂觀。

7月份數據顯示，由於需求轉佳，企業連續第四個月增產。至於新接訂單，則受惠於疫情趨穩、防控政策放寬，因此連升4月，情況與產出相符。為應付目前及預期的訂單需求，私營企業擴充採購與庫存水平。數據更顯示，由於訂單增長，積壓工作量繼續遞升。

綜觀出口數字，銷往海外與中國內地的訂單量分別第二及第十四個月萎縮。調查資料透露，疫情繼續衝擊內地需求。即便產出與訂單量齊升，但香港私營企業的就業水平卻重現跌幅，受訪業者就此表示，公司有員工自動請辭、人手不足等現象。在疫情干擾．船期延誤的情況下，供應商表現連續15個月倒退。

價格方面，整體投入成本於7月已連升22個月，有關升幅由採購價格與員工成本兩者帶動。業者普遍指出，原材料及運輸成本上揚，推高了採購價格；而公司為保持員工陣容，也調整了僱員的薪酬。企業匯報，銷售價格已連續5 月累升，顯示投入成本出現通脹，但有關升幅屬目前擴張期內最小。

私營企業轉趨樂觀

展望未來一年，香港私營企業於7月由看淡轉為樂觀。綜合而言，業者普遍期望疫情紓缓、中國內地放寬防疫限制後，經濟得以持續復甦，因此看好前景。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman 表示：「最新標普全球PMI數據顯示，訂軍需求與業務營運的增長感及整體行業，香港私營經濟於7月持續好轉。就業水平重現跌幅，乃7月PMI最為消極的一環，但有趣的是，人手縮減由員工自願離職所觸發，而非由公司主導。企業匯報，為挽留和吸納人才，公司不惜調整薪酬，但仍難以物色合適人選。倘員工短缺的問題持續，則可能拖慢香港私營經濟復甦的步伐。」

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編輯：姚卓然

疫情 經濟 就業人數 香港 通脹 PMI

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