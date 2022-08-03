▲ 【美企業績】Starbucks 星巴克季績表現勝預期 內地同店銷售跌44%

Starbucks 星巴克（美︰SBUX）公布季績。Starbucks季度淨利潤9.1億美元，收入按年升9%至81.5億美元，高於市場預期的81.1億美元，經調整每股收益0.84美元，亦高於預期的0.75美元。Starbucks股價盤後升逾1%，報84.94美元。

Starbucks表示，在美國表現強勁推動下，全球同店銷售增長3%，其中本土市場增長9%，主因平均訂單總額增加及客流量增加1%。至於美國以外市場，受累中國需求下跌拖累，同店銷售額下降18%。當中，內地實施嚴格防疫措施，中國同店銷售大跌44%。

Starbucks上季度因中國爆發疫情帶來的不確定而取消2022財年展望，公司本季度仍沒有發布新的預測。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

【美企業績】Airbnb次季扭虧為盈 推20億美元回購計劃、惟盤後挫8%

【美企業績】AMD季績雖勝預期惟展望未見明朗 股價盤後跌近7%

【美企業績】PayPal推150億美元回購 另Elliott持股總值20億美元成為最大股東之一 盤後急彈11%

責任編輯︰梁浩碩