  • 28°C
香港時間 : 2022803日 (三) 10:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美企業績】Starbucks 星巴克季績表現勝預期　內地同店銷售跌44%

股市 08:52 2022/08/03

分享：

分享：

【美企業績】Starbucks 星巴克季績表現勝預期　內地同店銷售跌44%

Starbucks 星巴克（美︰SBUX）公布季績。Starbucks季度淨利潤9.1億美元，收入按年升9%至81.5億美元，高於市場預期的81.1億美元，經調整每股收益0.84美元，亦高於預期的0.75美元。Starbucks股價盤後升逾1%，報84.94美元。

Starbucks表示，在美國表現強勁推動下，全球同店銷售增長3%，其中本土市場增長9%，主因平均訂單總額增加及客流量增加1%。至於美國以外市場，受累中國需求下跌拖累，同店銷售額下降18%。當中，內地實施嚴格防疫措施，中國同店銷售大跌44%。

Starbucks上季度因中國爆發疫情帶來的不確定而取消2022財年展望，公司本季度仍沒有發布新的預測。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

【美企業績】Airbnb次季扭虧為盈　推20億美元回購計劃、惟盤後挫8%

【美企業績】AMD季績雖勝預期惟展望未見明朗　股價盤後跌近7%

【美企業績】PayPal推150億美元回購　另Elliott持股總值20億美元成為最大股東之一　盤後急彈11%

責任編輯︰梁浩碩

美股 星巴克（Starbucks，美：SBUX） 星巴克

上一篇文章

【ET開市直擊】佩洛西訪台影響多大 內地GDP目標再轉軚？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊　投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫
【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊　投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫
【台海局勢】佩洛西在哪裡？「SPAR19」專機飛抵台灣松山機場、全程飛行時間約7小時（不斷更新）
【台海局勢】佩洛西在哪裡？「SPAR19」專機飛抵台灣松山機場、全程飛行時間約7小時（不斷更新）
【台海局勢】佩洛西台灣行程被台媒曝光　周三早上會晤蔡英文及拜會立法院　下午前往景美人權園區
【台海局勢】佩洛西台灣行程被台媒曝光　周三早上會晤蔡英文及拜會立法院　下午前往景美人權園區
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【港股夜期+ADR】夜期收市升213點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升213點　阿里美股高港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款