【美企業績】Airbnb次季扭虧為盈　推20億美元回購計劃、惟盤後挫8%

▲ 【美企業績】Airbnb次季扭虧為盈 推20億美元回購計劃

網上預訂酒店平台Airbnb（美：ABNB）第二季扭虧為盈，錄得淨利潤為3.79億美元，去年同期虧損6800萬美元，並為至今為止最賺錢的第二個季度。另外，集團決定動用20億美元回購股份。

可是，Airbnb盤後下跌8.1%，報116.34美元。

期內，集團每股經調整盈利為0.56美元，勝市場預期的0.43美元；收入按年升58%至21億美元，符合市場預期的21.1億美元。

集團表示，受惠新冠疫情放緩，旅遊活動顯著增加，第二季訂房數字為1.03億晚，是有紀錄以來單季最高水平，但低於市場預期的1.06億晚。而用作追蹤房東收入、服務費、清潔費和稅收的總預訂價值在第二季度達到170億美元，按年增長27%，但卻低於第一季度公布的67%的增長率。

Airbnb預期，即使在不利的滙兌環境下，第三季收入介乎27.8億至28.8億元，優於市場預期的27.7億元。

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編輯：姚卓然