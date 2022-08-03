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【港股市況】阿里巴巴ADR較港高逾4%　恒指黑期升約124點、道指期貨升40點（不斷更新）

股市 08:36 2022/08/03

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港股市況不斷更新

台海局勢緊張，美股隔晚下挫，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開45點，恒指料開報19734點。滙豐 （00005） ADR折合報50.95元，較港收市價低0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報296.89元，較港收市價高1.89元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.88元，較港收市價高3.83元或4.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：35】中梁控股 （02772） 公布7月集團合約銷售（連合營企業及聯營公司）金額約47億元人民幣，按年跌60.8%；合約銷售面積約49.5萬平方米，合約銷售均價每平方米約9500元人民幣。

【08：35】諾誠健華 （09969） 公布，獲悉中國證監會已批准公司註冊建議人民幣股份發行的申請。

【08：28】恒指黑期升約124點，報19774點；道指期貨升40點，報32405點。

【07：45】【港元滙價】金管局今晨再接13億港元沽盤　銀行體系結餘跌至1435億元（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19734點，升45點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報50.95元，較港收市價低0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報296.89元，較港收市價高1.89元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.88元，較港收市價高3.83元或4.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】台海局勢緊張，中國外交部強烈譴責美國眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，解放軍在台島周邊開展一系列軍事演訓。市場觀望台海局勢，美股反覆偏軟。道指收市跌402點，報32396點；標指跌27點，報4091點；納指跌20點或0.16%，報12348點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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