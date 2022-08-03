【港股市況】阿里巴巴升4%力撐、恒生指數半日升120點　軍工股上揚　中芯抽升逾8%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

台海局勢緊張，美股隔晚下挫，至於港股今早反彈高開176點，早段曾升逾200點高見19921點，惟反彈乏力，大市升幅其後收窄，恒生指數升幅一度收窄至1點，恒生指數半日升120點，報19809點，成交546.8億元。恒生科技指數升2.3%，報4288點。阿里巴巴 （09988） 升近4%；騰訊 （00700） 升逾2%；中芯 （00981） 升逾8%；軍工股上揚，內房股續跌。

財經日誌︰

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分析文章︰

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即市走勢︰

【12：09】稀美資源 （09936） 公布，附屬於雷州市政府訂立項目投資協議。

【12：00】恒生指數半日升120點，報19809點，成交546.8億元。恒生科技指數升2.3%，報4288點。阿里巴巴 （09988） 升近4%；騰訊 （00700） 升逾2%；中芯 （00981） 升逾8%；軍工股上揚，內房股續跌。

【11：52】中芯 （00981） 升幅擴大至逾9%，高見17.02元。

【11：47】恒指中午收市前升約119點，報19808點；科指升2.2%，報4286點。

【11：42】南南資源 （01229） 升逾4成，高見0.34元，成交547萬元。

【11：36】中芯 （00981） 抽升7%，高見16.74元；華虹半導體 （01347） 亦升逾3%，高見23.5元。

【11：30】內地股市個別發展，上證半日升0.4%；深證升0.2%；創業板指跌0.4%。

【11：29】中芯 （00981） 股價短綫拉升，最升逾4%，高見16.26元。

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【11：27】阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 曾轉跌，最新升0.9%；同樣一度下跌的小米 （01810） 升0.5%。

【11：25】天臣控股 （01201） 突挫5成，破底低見0.145元，成交162萬元。

【11：22】大市升102點，報19791點；科指升1.8%，報4269點。

【11：12】恒指最新升約50點，報19739點，今早曾低見19690點。科指升1.3%，報4248點。

【11：08】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 跌幅略擴大至0.5%。

【11：06】協鑫科技 （03800） 跌逾5%，低見2.95元，成交6.4億元。

【11：01】快狗打車 （02246） 再跌，股價今早跌3%，破底低見5.16元。

【10：54】中海外 （00688） 跌幅擴大至3%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾2%；雅居樂 （03383） 跌逾3%。

【10：53】大市最新僅升約10點，報19699點。

【10：52】碧桂園服務 （06098） 跌逾5%，破底低見13.7元；世茂服務 （00873） 亦跌半成，破底低見2.24元；金科服務 （09666） 跌近5%，低見9.68元。

【10：49】造車新勢力個別發展，理想汽車 （02015） 升0.7%；蔚來 （09866） 升逾1%；小鵬汽車 （09868） 跌逾1%。

【10：46】固生堂 （02273） 升近15%，高見46.95元，成交9411萬元。

【10：40】中航科工 （02357） 升近8%，高見4.42元；中船防務 （00317） 升近6%。

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【10：37】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 最新分別跌0.2%；美團 （03690） 跌近0.1%。

【10：34】三桶油逆市軟，中石油 （00857） 跌1%；中海油 （00883） 跌0.8%；中石化 （00386） 跌0.6%。

【10：30】恒指升幅收窄至約41點，報19731點；科指升1.2%，報4242點。

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【10：28】美團 （03690） 升幅全消，最新無升跌；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至近3%；騰訊 （00700） 升近2%險守300元。

【10：25】內銀股逆市跌，建行 （00939） 、農行 （01288） 跌0.8%；工行 （01398） 跌近1%；中行 （03988） 跌0.4%。

【10：23】大市升幅收窄至100點內，報19776點，升87點。

【10：18】ATMX升勢略為回順，阿里巴巴 （09988） 最新升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升近1%；小米 （01810） 升0.5%。科指升近2%，報4277點；恒指升近145點，報19832點。

【10：14】滙景 （09968） 股價升逾24%，高見0.26元，成交5947萬元，暫為升幅最大股份。

【10：11】碧桂園 （02007） 跌近2%，破底低見2.67元；碧桂園服務 （06098） 同樣破底，逆市跌逾3%低見14.08元。

【10：09】力勁科技 （00558） 股價升一成，高見13.98元，成交6724萬元。

【10：08】金沙 （01928） 最新升逾4%，高見18.58元；銀娛 （00027） 升逾1%。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 升逾2%；美高梅 （02282） 升逾1%；新濠 （00200） 升近2%。

【10：06】嗶哩嗶哩 （09626） 反彈逾1%；快手 （01024） 升逾4%。

【10：00】滙豐 （00005） 轉跌，股價最新逆市跌0.2%，低見50.9元；恒生 （00011） 跌0.6%；中銀香港 （02388） 跌0.5%；東亞 （00023） 則升0.4%。

【09：53】國航 （00753） 升1%。國航計劃非公開配售新股最多43.57億A股或發行前總股本的 30%，集資不超過150億元人民幣。

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【09：52】吉利 （00175） 升幅擴至6%，高見18.1元。

【09：51】恒指升幅最新再擴大至逾200點，報19906點，升217點。

【09：48】中國7月財新服務業PMI為55.5，高於預期的53.9，前值為54.5。財新綜合PMI為54，前值為55.3。

【09：47】吉利 （00175） 股價升逾4%；比亞迪 （01211） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾2%；廣汽 （02238） 升逾4%。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 最新升半成，高見91.45元；騰訊 （00700） 升逾3%，重上300元，高見305.4元；美團 （03690） 升逾1%。

【09：44】濠賭股向上，其中藍籌股金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 升逾1%。

【09：43】長江生命科技 （00775） 績後跌逾1%，低見0.76元。長江生命科技上半年股東應佔溢利按年跌35%至6510萬元，不派中期息。

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【09：40】大市早段升勢回順，最新升約137點，報19826點；科指升1.7%，報4264點。

【09：39】部分內房股逆市下跌，中海外 （00688） 逆市跌0.7%；雅居樂 （03383） 跌0.4%；龍湖 （00960） 跌0.2%。

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【09：35】周黑鴨 （01458） 逆市跌1%，周黑鴨發盈警，預計上半年淨利潤約1000萬至2000萬元人民幣，按年大減91.2%至95.6%。

【09：33】港股開市後升逾200點，報19913點，升224點；科指升2.4%，報4292點。

【09：31】赤子城科技 （09911） 發盈喜，股價升3%。赤子城預期中期公司擁有人應佔利潤約7500萬至9500萬元人民幣，按年增長約1.03倍至1.57倍。

【09：27】滙豐 （00005） 昨舉行非正式股東會，股價今早高開近1%。

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【09：23】恒生指數開報19865點，升176點。恒生科技指數升1.8%，報4269點。ATMX反彈，其中阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾1%。

【09：13】期指開報19767點，升170點或0.9%。

【09：03】標普全球最新PMI數據顯示，經季節調整後，香港採購經理指數（PMI）由6月的52.4輕微下跌至7月的52.3。

【本地經濟】7月標普全球香港特區PMI降至52.3 私營經濟連續四個月增長

【09：00】【財經小知識】曾是賭神恩物 瑞士銀行本票緣何消失於港產片？

【08：35】中梁控股 （02772） 公布7月集團合約銷售（連合營企業及聯營公司）金額約47億元人民幣，按年跌60.8%；合約銷售面積約49.5萬平方米，合約銷售均價每平方米約9500元人民幣。

【08：35】諾誠健華 （09969） 公布，獲悉中國證監會已批准公司註冊建議人民幣股份發行的申請。

【08：28】恒指黑期升約124點，報19774點；道指期貨升40點，報32405點。

【07：45】【港元滙價】金管局今晨再接13億港元沽盤 銀行體系結餘跌至1435億元（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19734點，升45點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報50.95元，較港收市價低0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報296.89元，較港收市價高1.89元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.88元，較港收市價高3.83元或4.4%。

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【07：30】台海局勢緊張，中國外交部強烈譴責美國眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，解放軍在台島周邊開展一系列軍事演訓。市場觀望台海局勢，美股反覆偏軟。道指收市跌402點，報32396點；標指跌27點，報4091點；納指跌20點或0.16%，報12348點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

責任編輯︰梁浩碩