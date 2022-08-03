【港股市況】恒生指數升幅收窄至不足50點　阿里巴巴曾彈5%、騰訊重上300元關口　內房再向下（不斷更新）

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港股高開後造好科技指數跑贏 阿里巴巴（09988）股價反彈半成重上90元關
台海局勢緊張，美股隔晚下挫，至於港股今早反彈高開逾百點。恒生指數開報19865點，升176點。恒生科技指數升1.8%，報4269點。ATMX反彈，其中阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾1%。
【10：34】三桶油逆市軟，中石油 （00857） 跌1%；中海油 （00883） 跌0.8%；中石化 （00386） 跌0.6%。
【10：30】恒指升幅收窄至約41點，報19731點；科指升1.2%，報4242點。
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【10：28】美團 （03690） 升幅全消，最新無升跌；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至近3%；騰訊 （00700） 升近2%險守300元。
【10：25】內銀股逆市跌，建行 （00939） 、農行 （01288） 跌0.8%；工行 （01398） 跌近1%；中行 （03988） 跌0.4%。
【10：23】大市升幅收窄至100點內，報19776點，升87點。
【10：18】ATMX升勢略為回順，阿里巴巴 （09988） 最新升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升近1%；小米 （01810） 升0.5%。科指升近2%，報4277點；恒指升近145點，報19832點。
【10：14】滙景 （09968） 股價升逾24%，高見0.26元，成交5947萬元，暫為升幅最大股份。
【10：11】碧桂園 （02007） 跌近2%，破底低見2.67元；碧桂園服務 （06098） 同樣破底，逆市跌逾3%低見14.08元。
【10：09】力勁科技 （00558） 股價升一成，高見13.98元，成交6724萬元。
【10：08】金沙 （01928） 最新升逾4%，高見18.58元；銀娛 （00027） 升逾1%。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 升逾2%；美高梅 （02282） 升逾1%；新濠 （00200） 升近2%。
【10：06】嗶哩嗶哩 （09626） 反彈逾1%；快手 （01024） 升逾4%。
【10：00】滙豐 （00005） 轉跌，股價最新逆市跌0.2%，低見50.9元；恒生 （00011） 跌0.6%；中銀香港 （02388） 跌0.5%；東亞 （00023） 則升0.4%。
【09：53】國航 （00753） 升1%。國航計劃非公開配售新股最多43.57億A股或發行前總股本的 30%，集資不超過150億元人民幣。
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【09：52】吉利 （00175） 升幅擴至6%，高見18.1元。
【09：51】恒指升幅最新再擴大至逾200點，報19906點，升217點。
【09：48】中國7月財新服務業PMI為55.5，高於預期的53.9，前值為54.5。財新綜合PMI為54，前值為55.3。
【09：47】吉利 （00175） 股價升逾4%；比亞迪 （01211） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾2%；廣汽 （02238） 升逾4%。
【09：45】阿里巴巴 （09988） 最新升半成，高見91.45元；騰訊 （00700） 升逾3%，重上300元，高見305.4元；美團 （03690） 升逾1%。
【09：44】濠賭股向上，其中藍籌股金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 升逾1%。
【09：43】長江生命科技 （00775） 績後跌逾1%，低見0.76元。長江生命科技上半年股東應佔溢利按年跌35%至6510萬元，不派中期息。
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【09：40】大市早段升勢回順，最新升約137點，報19826點；科指升1.7%，報4264點。
【09：39】部分內房股逆市下跌，中海外 （00688） 逆市跌0.7%；雅居樂 （03383） 跌0.4%；龍湖 （00960） 跌0.2%。
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【09：35】周黑鴨 （01458） 逆市跌1%，周黑鴨發盈警，預計上半年淨利潤約1000萬至2000萬元人民幣，按年大減91.2%至95.6%。
【09：33】港股開市後升逾200點，報19913點，升224點；科指升2.4%，報4292點。
【09：31】赤子城科技 （09911） 發盈喜，股價升3%。赤子城預期中期公司擁有人應佔利潤約7500萬至9500萬元人民幣，按年增長約1.03倍至1.57倍。
【09：27】滙豐 （00005） 昨舉行非正式股東會，股價今早高開近1%。
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【09：23】恒生指數開報19865點，升176點。恒生科技指數升1.8%，報4269點。ATMX反彈，其中阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾1%。
【09：13】期指開報19767點，升170點或0.9%。
【09：03】標普全球最新PMI數據顯示，經季節調整後，香港採購經理指數（PMI）由6月的52.4輕微下跌至7月的52.3。
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【09：00】【財經小知識】曾是賭神恩物 瑞士銀行本票緣何消失於港產片？
【08：35】中梁控股 （02772） 公布7月集團合約銷售（連合營企業及聯營公司）金額約47億元人民幣，按年跌60.8%；合約銷售面積約49.5萬平方米，合約銷售均價每平方米約9500元人民幣。
【08：35】諾誠健華 （09969） 公布，獲悉中國證監會已批准公司註冊建議人民幣股份發行的申請。
【08：28】恒指黑期升約124點，報19774點；道指期貨升40點，報32405點。
【07：45】【港元滙價】金管局今晨再接13億港元沽盤 銀行體系結餘跌至1435億元（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報19734點，升45點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報50.95元，較港收市價低0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報296.89元，較港收市價高1.89元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.88元，較港收市價高3.83元或4.4%。
【07：30】台海局勢緊張，中國外交部強烈譴責美國眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，解放軍在台島周邊開展一系列軍事演訓。市場觀望台海局勢，美股反覆偏軟。道指收市跌402點，報32396點；標指跌27點，報4091點；納指跌20點或0.16%，報12348點。
責任編輯︰梁浩碩