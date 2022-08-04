【恒指夜期+ADR】夜期升204點　阿里美股高港股4%（不斷更新）

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美國數據佳及儲局官員的鷹派言論，一度刺激債息走高，10年期美債息高見2.8厘，其後美債息急回至2.7厘水平，刺激美股造好，道指升416點，納指更升2.6%，夜期升204點，收報19932點，科技股ADR繼續反撲，阿里美股高港股收市價4%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 51.57 +1.1% 美團ADR 179.53 +1.4% 騰訊ADR 307.87 +1.7% 阿里巴巴美股 93.92 +4.0%

北水續錄得7.2億元淨流入 買騰訊

北水續錄得7.2億元淨流入。騰訊控股 （00700） 有6.7億元淨流入，連續三日出現成為淨流入最多股份，吉利汽車 （00175） 及中移動 （00941） 分別錄得1.3億元及1.1億元淨流入。北水淨流出方面，快手 （01024） 錄得2.8億元淨沽盤。

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阿里巴巴升逾3%撐市

美股隔晚下挫，至於港股反彈高開176點，早段曾升逾200點高見19921點，惟反彈乏力，尾市更一度轉跌，恒生指數收報19767點，升77點，成交955億元。恒生科技指數升1.2%，報4246點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；中芯 （00981） 升逾4%；金沙 （01928） 升逾3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 90.35 +3.8 +48 25 騰訊 302.60 +2.6 +35 10 京東 233.20 +2.2 +12 -168 友邦 74.85 -0.3 -4 15 工行 4.03 -1.0 -5 3 建行 4.83 -1.4 -13 3

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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【分析｜渣打2888】渣打揚2.8%全日最高位收市 獲大行上調目標價 摩通睇80蚊：現價僅資產淨值一半

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即市走勢︰

【03：00】夜期升204點，收報19932點

【22：38】夜期跌4點

【18：20】恒指夜期升32點，報19760點

【16：37】【長和系業績】長建上半年純利增46%至44億元 中期息升1.4%至7角

【16：30】期指最後交易價報19728點，升131點或0.7%，低水39點。

【16：10】恒生指數收報19767點，升77點，成交955億元。恒生科技指數升1.2%，報4246點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；中芯 （00981） 升逾4%；金沙 （01928） 升逾3%。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

【16：06】【新股IPO】百奧賽圖傳最快下周預路演 擬集資近2億

【16：00】恒生指數U盤前升35點，報19724點。

【15：57】曠逸國際 （01683） 收市前抽升8成，高見0.32元，成交288萬元。

【15：52】【保險監管】保監局：上半年共接獲533宗投訴按年少26% 「操守」類別投訴最多

【15：48】港股收市前升約23點，報19712點；科指升0.9%，報4230點。

【15：42】【分析｜汽車經銷商】中升永達齊挫6%破底 大行看淡行業前景兩件事

【15：34】信義系個別發展，信義能源 （03868） 反彈7%；信義玻璃 （00868） 反彈4%；信義光能 （00968） 續跌4%。

【15：31】【電子消費券2022】第二階段電子消費券8月7日發放 636萬市民首日可收、較第一階段多6萬人

【15：22】電力股未止跌，潤電 （00836） 跌近4%；中國電力 （02380） 跌3%；龍源電力 （00916） 跌1%，破底低見11.58元。

【15：20】恒指最新升60點，報19750點，尾市曾低見19685點。

【15：07】大市一度轉跌，最新升4點。

【15：03】恒指回落至19700點水平，升約13點，報19703點；科指升0.7%，報4225點。

【14：57】比亞迪 （01211） 轉跌0.1%；長汽 （02333） 跌近4%；吉利 （00175） 升幅收窄至3%。

【14：56】ATMX中以小米 （01810） 表現最差，小米股價逆市跌1%。另一方面，阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至3%內；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升0.3%。

【14：55】滙豐 （00005） 跌0.7%；友邦 （01299） 轉跌0.2%。

【14：47】中芯國際 （00981） 升幅收窄，最新升逾3%報16.14元，今早曾高見17.06元；華虹半導體 （01347） 升逾1%。

【14：45】恒指升不足50點，報19733點，升44點。

【14：44】南南資源 （01229） 升近5成，高見0.345元，成交1332.9萬元。

【14：38】滙豐 （00005） 跌近0.6%，恒指升83點，報19772點。

【14：25】大市升幅再度收窄至約100點，報19802點，升113點。科指升1.7%，報4264點。

【14：17】【MPF】積金評級：7月強積金人均損失200元 中港股票回報率輸美股16.51個百分點 MPF成立以來最大單月表現差距

【14：00】【澳門疫情】澳門出境珠海今晚六時起恢復免隔離通關 金沙升逾4%

【13：34】阿里巴巴 （09988） 升4%；騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 升逾1%。

【13：33】大市拉升，恒指升200點，報19889點；科指升2.7%，報4305點。

【13：28】銀娛 （00027） 升幅擴大至逾3%，高見47.55元；金沙 （01928） 升近半成，高見18.58元。

【13：24】恒指最新升124點，報19814點；科指升2.2%，報4285點。

【13：20】快手 （01024） 股價升逾4%，高見80.35元。

【快手1024】快手擬進軍to B業務 據報已成立獨立部門 將發布StreamLake品牌

【13：18】濠賭股午後升幅再擴大，藍籌股金沙 （01928） 升近4%；銀娛 （00027） 升逾1%。

【13：17】大市於19800點水平爭持，恒指最新升103點，報19793點。

【13：12】中芯國際 （00981） 午後初段升幅略收窄至逾6%，華虹半導體升逾3%。

【13：11】固生堂 （02273） 升幅擴大至近2成，高見47.8元，成交1.3億元。

【13：05】中升控股 （00881） 跌8%，破底低見39.9元。成交2.3億元。

【13：03】大市升幅收窄至100點內，報19773點，升83點。

【13：02】阿里巴巴 （09988） 午後初段升逾3%；騰訊 （00700） 升近3%；美團 （03690） 升0.4%。

【13：00】港股午後初段升約132點，報19821點；科指升2.2%，報4284點。

【12：52】恒指黑期升約157點，報19808點。

【12：37】【電動車】長汽半日升近1% 歐拉進軍港澳地區 英之傑獲代理銷售

【12：23】【港元拆息】1個月HIBOR止三連跌 重上1.3厘 H按息率連續6個報價日觸封頂位

【12：20】瑞科生物 （02179） 公布，已於近日就其重組蛋白新冠肺炎疫苗ReCOV獲得菲律賓國家食品藥品監督管理局的臨床試驗批准，同意公司就ReCOV在18周歲或以上已接種兩劑滅活新冠疫苗基礎免疫的健康人群中開展隨機、雙盲、陽性苗對照的二期臨床試驗。

【12：09】稀美資源 （09936） 公布，附屬於雷州市政府訂立項目投資協議。

【12：00】恒生指數半日升120點，報19809點，成交546.8億元。恒生科技指數升2.3%，報4288點。阿里巴巴 （09988） 升近4%；騰訊 （00700） 升逾2%；中芯 （00981） 升逾8%；軍工股上揚，內房股續跌。

【11：52】中芯 （00981） 升幅擴大至逾9%，高見17.02元。

【11：47】恒指中午收市前升約119點，報19808點；科指升2.2%，報4286點。

【11：42】南南資源 （01229） 升逾4成，高見0.34元，成交547萬元。

【11：36】中芯 （00981） 抽升7%，高見16.74元；華虹半導體 （01347） 亦升逾3%，高見23.5元。

【11：30】內地股市個別發展，上證半日升0.4%；深證升0.2%；創業板指跌0.4%。

【11：29】中芯 （00981） 股價短綫拉升，最升逾4%，高見16.26元。

【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件 以阻中國人工智能發展

【11：27】阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 曾轉跌，最新升0.9%；同樣一度下跌的小米 （01810） 升0.5%。

【11：25】天臣控股 （01201） 突挫5成，破底低見0.145元，成交162萬元。

【11：22】大市升102點，報19791點；科指升1.8%，報4269點。

【11：12】恒指最新升約50點，報19739點，今早曾低見19690點。科指升1.3%，報4248點。

【11：08】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 跌幅略擴大至0.5%。

【11：06】協鑫科技 （03800） 跌逾5%，低見2.95元，成交6.4億元。

【11：01】快狗打車 （02246） 再跌，股價今早跌3%，破底低見5.16元。

【10：54】中海外 （00688） 跌幅擴大至3%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾2%；雅居樂 （03383） 跌逾3%。

【10：53】大市最新僅升約10點，報19699點。

【10：52】碧桂園服務 （06098） 跌逾5%，破底低見13.7元；世茂服務 （00873） 亦跌半成，破底低見2.24元；金科服務 （09666） 跌近5%，低見9.68元。

【10：49】造車新勢力個別發展，理想汽車 （02015） 升0.7%；蔚來 （09866） 升逾1%；小鵬汽車 （09868） 跌逾1%。

【10：46】固生堂 （02273） 升近15%，高見46.95元，成交9411萬元。

【10：40】中航科工 （02357） 升近8%，高見4.42元；中船防務 （00317） 升近6%。

【台海局勢】軍工股大漲、中船防務升7% 佩洛西抵台後北京嚴正交涉將「圍島」軍演

【10：37】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 最新分別跌0.2%；美團 （03690） 跌近0.1%。

【10：34】三桶油逆市軟，中石油 （00857） 跌1%；中海油 （00883） 跌0.8%；中石化 （00386） 跌0.6%。

【10：30】恒指升幅收窄至約41點，報19731點；科指升1.2%，報4242點。

【10：30】【電動車】何小鵬：小鵬汽車將於2025年 進入自動駕駛時代

【10：28】美團 （03690） 升幅全消，最新無升跌；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至近3%；騰訊 （00700） 升近2%險守300元。

【10：25】內銀股逆市跌，建行 （00939） 、農行 （01288） 跌0.8%；工行 （01398） 跌近1%；中行 （03988） 跌0.4%。

【10：23】大市升幅收窄至100點內，報19776點，升87點。

【10：18】ATMX升勢略為回順，阿里巴巴 （09988） 最新升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升近1%；小米 （01810） 升0.5%。科指升近2%，報4277點；恒指升近145點，報19832點。

【10：14】滙景 （09968） 股價升逾24%，高見0.26元，成交5947萬元，暫為升幅最大股份。

【10：11】碧桂園 （02007） 跌近2%，破底低見2.67元；碧桂園服務 （06098） 同樣破底，逆市跌逾3%低見14.08元。

【10：09】力勁科技 （00558） 股價升一成，高見13.98元，成交6724萬元。

【10：08】金沙 （01928） 最新升逾4%，高見18.58元；銀娛 （00027） 升逾1%。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 升逾2%；美高梅 （02282） 升逾1%；新濠 （00200） 升近2%。

【10：06】嗶哩嗶哩 （09626） 反彈逾1%；快手 （01024） 升逾4%。

【10：00】滙豐 （00005） 轉跌，股價最新逆市跌0.2%，低見50.9元；恒生 （00011） 跌0.6%；中銀香港 （02388） 跌0.5%；東亞 （00023） 則升0.4%。

【09：53】國航 （00753） 升1%。國航計劃非公開配售新股最多43.57億A股或發行前總股本的 30%，集資不超過150億元人民幣。

【配股潮】國航擬配發A股集資最多150億人幣 計劃用作引進22架飛機及補充流動資金

【09：52】吉利 （00175） 升幅擴至6%，高見18.1元。

【09：51】恒指升幅最新再擴大至逾200點，報19906點，升217點。

【09：48】中國7月財新服務業PMI為55.5，高於預期的53.9，前值為54.5。財新綜合PMI為54，前值為55.3。

【09：47】吉利 （00175） 股價升逾4%；比亞迪 （01211） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾2%；廣汽 （02238） 升逾4%。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 最新升半成，高見91.45元；騰訊 （00700） 升逾3%，重上300元，高見305.4元；美團 （03690） 升逾1%。

【09：44】濠賭股向上，其中藍籌股金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 升逾1%。

【09：43】長江生命科技 （00775） 績後跌逾1%，低見0.76元。長江生命科技上半年股東應佔溢利按年跌35%至6510萬元，不派中期息。

【業績｜長和系】長江生命科技上半年純利按年跌35% 不派中期息

【09：40】大市早段升勢回順，最新升約137點，報19826點；科指升1.7%，報4264點。

【09：39】部分內房股逆市下跌，中海外 （00688） 逆市跌0.7%；雅居樂 （03383） 跌0.4%；龍湖 （00960） 跌0.2%。

【分析│碧桂園】碧桂園債價驚現跌穿30美元關 恐平安集團再爆華夏幸福事件？

【09：35】周黑鴨 （01458） 逆市跌1%，周黑鴨發盈警，預計上半年淨利潤約1000萬至2000萬元人民幣，按年大減91.2%至95.6%。

【09：33】港股開市後升逾200點，報19913點，升224點；科指升2.4%，報4292點。

【09：31】赤子城科技 （09911） 發盈喜，股價升3%。赤子城預期中期公司擁有人應佔利潤約7500萬至9500萬元人民幣，按年增長約1.03倍至1.57倍。

【09：27】滙豐 （00005） 昨舉行非正式股東會，股價今早高開近1%。

【HSBC滙豐】滙豐小股東於非正式股東會提分拆建議 祈耀年：分拆本港業務恐影響派息

【09：23】恒生指數開報19865點，升176點。恒生科技指數升1.8%，報4269點。ATMX反彈，其中阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾1%。

【09：13】期指開報19767點，升170點或0.9%。

【09：03】標普全球最新PMI數據顯示，經季節調整後，香港採購經理指數（PMI）由6月的52.4輕微下跌至7月的52.3。

【本地經濟】7月標普全球香港特區PMI降至52.3 私營經濟連續四個月增長

【09：00】【財經小知識】曾是賭神恩物 瑞士銀行本票緣何消失於港產片？

【08：35】中梁控股 （02772） 公布7月集團合約銷售（連合營企業及聯營公司）金額約47億元人民幣，按年跌60.8%；合約銷售面積約49.5萬平方米，合約銷售均價每平方米約9500元人民幣。

【08：35】諾誠健華 （09969） 公布，獲悉中國證監會已批准公司註冊建議人民幣股份發行的申請。

【08：28】恒指黑期升約124點，報19774點；道指期貨升40點，報32405點。

【07：45】【港元滙價】金管局今晨再接13億港元沽盤 銀行體系結餘跌至1435億元（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19734點，升45點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報50.95元，較港收市價低0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報296.89元，較港收市價高1.89元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.88元，較港收市價高3.83元或4.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】台海局勢緊張，中國外交部強烈譴責美國眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，解放軍在台島周邊開展一系列軍事演訓。市場觀望台海局勢，美股反覆偏軟。道指收市跌402點，報32396點；標指跌27點，報4091點；納指跌20點或0.16%，報12348點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩