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【ET開市直擊】佩洛西訪台影響多大 內地GDP目標再轉軚？（附Time code）

股市 08:55 2022/08/03

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美國眾議院議長佩洛西訪台成定局，台海風雲再起，地緣政治局勢緊張，道指收跌逾400點，美滙攀106，中美關係惡化，對港股影響多大？內地據報就GDP目標轉軚，指非硬性要求全年達5.5%增長目標，內地刺激經濟措施會否持續？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：10 - 港股今日焦點速覽　
00：54 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：02 - 亞太股市早段市況速報
03：22 - 佩洛西訪台影響多大？留意中美兩地實際行動
04：15 - 中美關係低     市場憧憬降溫
05：20 - 中美維持各自表述     對中概股影響未必大
06：45 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：03 - 內地經濟增長目標由硬數變區間
10：33 - 金管局再接錢     本港銀行結餘至1000億之下料跟美國加息
11：01 - 恒指走勢浪低於浪    重返3月低位有可能
11：54 - 內地會否更大力救市？
15：37 - 恒生 （00011） 撥備足夠     市場憂內房事件影響
17：30 - 本港定期存款急增     銀行要支付高息
19：56 - 受累疫情商業活動停止     令電訊股出電虧損
20：10 - 疫下通訊需求大大降低     料明年恢復
21：34 - 電訊股息率足以彌補股價小波動
22：25 - 本地電訊股政策憂慮較內地電訊股少
23：25 - 保守投資者可選本地電訊股
23：42 - 港股開市前市況速報
23：55 - ET個股推介：招金 （01818）
28：08 - 港股開市初段市況速報
29：02 - 觀眾問股：港交所 （00388） 幾錢可買入？上望位、止蝕位？
31：33 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 5萬元資金持少量貨點睇？有沒有機會短線反彈？
34：10 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 持貨多時收息用　Mirror演唱會事故會對股價有影響？平均成本10元要沽清換馬？
37：15 - 觀眾問股：數碼通 （00315） 有7厘幾息但冇人提點睇？
39：33 - 觀眾問股：和記電訊 （00215） 1.5元買入點算？
42：20 - 觀眾問股：長和 （00001） 幾錢可買入？中長線上望位、止蝕位？ 
44：50 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 17.2元有貨點睇？
46：25 - 觀眾問股：長汽 （02333） 12.7元有貨可上望幾多？
47：36 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 現在是入市時機嗎？
49：58 - 港股開市初段市況速報
51：17 - 觀眾問股：港燈 （02638） 現價買1萬股收息用可否考慮？
54：14 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 逢跌穿300元可小注吸納？
56：48 - 觀眾問股：友邦 （01299） 為何轉弱？91元有貨點睇？
58：00 - 消息股：明源雲 （00909） 、中國再保險 （01508） 、新濠國際發展 （00200）
58：53 - 港股開市初段市況速報
59：13 - 港股反彈可否維持到收市？
1：00：20 - 財經日誌提提你

*步入8月業績期   重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股業績策略*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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