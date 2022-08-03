▲ 【儲局官員】官員鷹派言論打散明年減息預期 美債息率飈升

美國聯儲局官員表示抗通脹之路尚未結束，鷹派言論促使市場削減明年減息的押注，美國國債息率走高，10年期債息率一度攀升18個基點至2.75厘。

三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，通脹遠遠未見尾聲，6月份通脹高達6.1%，儲局要把通脹拉回到2%左右的目標水平，還有很長的路要走。

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）暗示，需要在明年繼續加息以遏制通脹壓力。他認為，2023年第一季及第二季度將各加息25點子，利率料達到3.75%至4%這足夠高的水平。他指，若通脹在短時間內看不到改善迹象，那麼可能不得不重新考慮更高的利率路徑。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，儲局致力控制通脹，因它是健康經濟的基礎部分，希望看到非常令人信服的證據，證明物價環比升幅放緩後，再宣布完成遏制通脹的目標。

布拉德︰應可放緩通脹而不引發衰退

另外，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，聯儲局或許可在不引發美國經濟衰退的情況下放緩通脹。他認為，由於當代的中央銀行比1970年代擁有更高的信譽，儲局和歐洲央行看來都可能以有序的方式降低通脹，相對而言實現軟著陸。他又表示，聯局會致力於實現通膨目標，已採取行動大幅提高政策利率並開始量化緊縮。

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責任編輯︰梁浩碩