【美企業績】PayPal推150億美元回購　另Elliott持股總值20億美元成為最大股東之一　盤後急彈11%

▲ 【美企業績】PayPal推150億美元回購 另Elliott持股20億美元成為最大股東之一​​​​​​​

PayPal（美：PYPL） 第二季度由盈轉虧 蝕3.41億美元，而去年同期的利潤為11.8億美元，經調整盈利蝕10.3億元，按年跌21%， 調整後每股收益為0.93美元，勝預期的0.87美元，收入按年升9%至68.1億美元，勝預期的67.9億美元。

投資管理公司 Elliott持有總值逾20億美元（約157億港元）的PayPal股份，成為最大股東之一，並指在其支付業務中擁有無與倫比且行業領先的地位，有權贏得短期和長期勝利。

集團同時宣布新一輪150億美元股票回購計劃。​​​​​， 並委任Blake Jorgensen為財務總監，在今日（3日）生效。

PayPal股價盤後大彈11.1%，報99.65美元。

PayPal 第二季總支付量（TPV）按年升9%至3398億美元，淨新增活躍賬戶數約為40萬，第一季度為240萬。活躍賬戶總數為4.29億，按年增長6%，低於預期。

展望第三季度，按非通用會計準則（non-GAAP），PayPal預計調整後每股收益區間為0.94至0.96美元，符合市場預期的0.95美元，預計淨營收為68億美元，較市場預期的70.2億美元為低。同時，集團又 預計今年將削減9億美元的成本，並表示節省開支為2023年帶來年化收益將至少提升13億美元。

至於2022年全年，公司目前預計調整後每股收益為3.87至3.97美元，高於預期的3.85美元，並高於4月時公布3.81至3.93美元區間指引，營收預計將達到278.5億美元，較市場預期的281.8億美元為低。用戶方面，PayPal預計在2022財年淨新增1000萬活躍用戶，而總支付量達至14萬億美元。

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編輯：姚卓然