▲ 【港產美股】尚乘數科HKD市值驚見4728億美元 一度全球排名第9公司 市值曾超騰訊Nvidia及facebook

尚乘數科（HKD）在美股市場走勢令市場咋舌，單日再升1.3倍或937美元，收報1679美元，市值急升至3100億美元，成為全球市值排名第26高的股份，市值直迫3618億美元的騰訊（00700），全日成交4.1億美元，成交股數35萬股。市值排在其後的，有輝瑞藥廠、三星電子、可口可樂、美國銀行及豐田汽車等著名企業。

不過，即市走勢更誇張，尚乘數科即市高見2555.3美元，最多升1813.3美元或2.4倍，以最高價計，市值曾飈升至4728億美元，成為全球市值第9大股份，不只超越騰訊，更連Nvidia、強生、Visa、facebook母公司Meta，台積電及Walmart，亦只能「望其項背」。

尚乘集團（AMTD）亦抽升2.4倍，收報7美元，市值26.43億美元，成交20.1億美元，打入美股成交榜20大股份，彭博指，成為富達交易平台最多人交易股份。

尚乘數科為香港的金融股，一年的收入約2億元，生意規模遠不及騰訊，不過，美國小股民正追趕熱朝，在Reddit’WallStreetBets論壇上，已成為熱門談論的股份，令人想起2021年的GameStop、AMC等迷因股，故亦未必有沽空機構肯入場，因為流通股數僅2092萬股，1股ADS相當於0.4股正股，而另有6565萬股正股。

尚乘數科7月15日上市，上市價7.8美元，其股票代號「HKD」亦意味深長。

【AMTD】尚乘數科上市半個月升逾百倍、市值超滙豐 公司：留意交易活動是否不尋常 長和2003年有份成立母企

記者：譚志偉