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【港產美股】尚乘數科HKD市值驚見37,000億港元、一度成全球9大市值公司　分析：公允值最多僅30多美元

股市 11:26 2022/08/03

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【港產美股】尚乘數科HKD市值驚見37,000億港元、一度成全球9大市值公司　分析：公允值最多僅30多美元

尚乘數科（AMTD Digital，美：HKD）在美股市場走勢令人咋舌，周二單日再升1.3倍或937美元，收報1679美元。尚乘數科HKD收市市值達到3100億美元，成為全球市值排名第26高的股份，而即市高位2555.3美元，更令尚乘數科HKD一度成為全球9大公司，高位4728億美元（逾3.7萬億港元）市值不只超越港股股王騰訊 （00700） ，更連Nvidia、強生、Visa、facebook母公司Meta，台積電及Walmart，亦只能「望其項背」。

以收市市值3100億美元計，尚乘數科最新市值仍高於輝瑞藥廠、三星電子、可口可樂、美國銀行及豐田汽車等著名企業。

尚乘數科、尚乘集團具WSB迷因股特色

尚乘數科炒升與去年初Gamestop、AMC等迷因股（meme stocks）有不少相似之處，不單在Reddit的WallStreetBets等網上論壇熱門討論對象，在本土討論區連登也有相當討論度。

不過，尚乘數科全日成交量與其世界「領先」的市值未相符，全日成交4.1億美元，成交股數35萬股。

不止尚乘數科炒升，持有尚乘數科近9成股權的尚乘集團（AMTD Idea，美：AMTD）昨日也成WSB熱門討論對象，同日抽升2.4倍，收報7美元，市值26.43億美元，成交20.1億美元，打入美股成交榜20大股份。

彭博報道指，尚乘集團成為富達交易平台最多人交易股份，而尚乘數科僅排18。

流通量少沽空機構未必敢沽HKD、AMTD　分析：公允值最多只有30多美元

尚乘數科為香港的金融股，一年的收入約2億元，生意規模遠不及騰訊。不過，美國小股民正追趕熱朝，在GameStop、AMC等「前車可鑑」下，未必有沽空機構肯入場，因為流通股數僅2092萬股，1股ADS相當於0.4股正股，而另有6565萬股正股。

尚乘數科7月15日上市，上市價7.8美元，其股票代號「HKD」亦意味深長。

華盛證券證券分析師聶振邦表示，尚乘數科上市不久股價便炒上如此高位，在近月的半新股中情況罕見，由於該公司股份流通街貨少，料大戶較易推高股價。他認為，若以一家很有增長潛力的美股，市銷率200多倍計算，去年收入不足2億港元的該公司，股價的公允值應只為30多美元。

尚乘數科：留意交易活動是否不尋常 長和2003年有份成立母企，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

記者：譚志偉

尚乘數科、尚乘集團齊成為網紅股，股價大幅炒升。圖為尚乘集團上市照片

美股 港股 德美利證券（TD Ameritrade，美：AMTD）

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