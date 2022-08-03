【美食博覽2022】美食博覽下周四起一連5天舉行 九成展商接受電子消費券 單一收據消費滿$200即可參與抽獎

每年港人最期待的暑假盛事，由香港貿發局主辦的第32屆美食博覽，將於下周四（8月11日）起，至8月15日於灣仔會展舉行，同期亦會舉辦家電．家品．博覽、美與健生活博覽、茶展及中醫藥會議，大會以「生活新體驗．體驗新生活」為題，滙聚近1,000家展商。

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今年維持現場不可進食，和不可提供試食安排，所有訪客必須使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」的要求方可進場。貿發局署理總裁張淑芬說，會展設有條款，開放予公眾的展覽，不能設置試食區，同時由於有大量入場人數，會場屆時亦會設人流限制。

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美食博覽方面(8月11至15日舉行)，今年的主題為「締造環球美食之旅」，第32屆美食博覽分為「公眾館」、「尊貴美食區」及「貿易區」，展示環球特色美食及餐飲。當中「尊貴美食區」將一連四天 (8月11至14日) 向公眾開放，雲集90家展商，展示來自亞洲及歐美的頂級佳餚，各式甜品、有機綠色食品及精品咖啡，今年新設「啤酒．暢飲」主題，帶來多間本地手工啤酒廠的精釀啤酒。

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「公眾館」匯聚430多家展商，當中的「美食薈萃廊」網羅20多個知名品牌，包括美心、大班、日清、壽桃、道地、萬洲國際、安記海味，及新加入的美而廉等。場內亦有多個地區展團透過本地代表參展，包括中國內地的農業農村部農業貿易促進中心、日本青森縣、日本貿易振興機構等。



是次美食博覽特色美食餐飲包括：選用埃塞俄比亞西達摩日曬單品咖啡豆的冷泡咖啡、無添加糖雪糕、來自馬來西亞的｢LEAVES砂拉越三色奶茶｣等。同時亦為素食者搜羅多款可持續且健康的素食選擇：包括泰式青咖喱植物雞肉、植物肉黃金雞塊，以及純植物蟹餅。

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「貿易區」 (8月11至13日) 則有逾超過100家展商，並設有多個地區展館，包括中國內地多個省份如浙江、湖北，以及透過網上參展的四川展館等。精選產品包括浙江的紹興花雕酒、湖北的野生茶油、四川的松露酒等。三日展期同時開放予業內及公眾持票人士參觀。

至於家電．家品．博覽也於8月11至15日舉行，將展示各式智能家居、廚房電器、廚具、餐具、家具及家庭用品，當中品牌專區「家之選大道」將匯聚接近40家展商及多個時尚生活品牌，包括煤氣公司、德國孖人牌、樂信牌、雅芳婷、Tiger、德國寶及張小泉等。博覽將呈獻多款創新產品，包括迷你抹窗機械人(Wi-Fi版本)、八頭EMS溫熱電療儀、智能3D搖擺循環風扇、智能養生壺等。

而第6屆美與健生活博覽同樣於8月11至15日舉行，將展示一系列美妝及適健產品，除了香港美容業總會、香港美髮美容業商會、國際美容健康總聯合會及香港化粧品同業協會四大展團外，還有新參展的中國香港健美健身總會以及國際美業評審總會展團，帶來多元化美健產品。

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另方面，第13屆香港國際茶展會於8月11至13日舉行，帶來多款特色產品，例如雲南大益茶、港式奶茶家用沖茶套裝等。展覽亦設有湖北展館，帶來當地名茶。大會亦邀請金茶王分享泡製港式奶茶的寶貴知識。



由現代化中醫藥國際協會聯同貿發局及八大科研機構攜手籌辦的國際現代化中醫藥及健康產品會議，將於8月11至12日舉行，今年會議主題為「中藥創新藥物研發及臨床研究」，請來17位重量級講者，集中討論中西藥結合研究的成果及分享成功個案。



第二階段電子消費券即將派發，貿發局早前積極鼓勵展商採用電子支付系統。據大會進行的展商問卷調查，今年八月的四個展覽有超過九成受訪展商表示會支援至少其中一項電子消費券支付方式，方便市民使用消費券。



另外，展會期間每日會舉行多買多賞幸運大抽獎。獎品包括家庭用品、護膚產品、各式美食、健康用品、健身課程等。只要憑單一收據消費滿200元即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次。

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大會已推出「8月食．住．買」網頁，讓大眾緊貼最新的購物消息及各種快閃優惠，包括1元的雞煲、鮑魚麵禮盒、榴槤冰皮月餅等，大家可預先下載近200張電子優惠券，盡享各項精彩優惠。

八月展覽會場將不設實體門票銷售，入口亦不設以現金購票的售票處，改為在主要入口設收費站，讓參觀人士以八達通即時付費入場。大會將繼續推出「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，以疏導人流。

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記者：陳詠妍