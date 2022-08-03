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【財經小知識】曾是賭神恩物　瑞士銀行本票緣何消失於港產片？

Hot Talk 09:00 2022/08/03

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【財經小知識】曾是賭神恩物　瑞士銀行本票緣何消失於港產片？

八、九十年代以賭博為題材的港產電影，不時會有主角在賭枱上拿出大疊瑞士銀行本票的場面，最近有網民指不明白為甚麼戲中的賭神往往強調自己手上的本票是瑞士銀行所發，而非其他銀行的本票。

有網民回應指如果賭神拿出的是早前爆發「提款難」事件的河南村鎮銀行本票，並將對白改為「我呢度有一張河南村鎮銀行本票。」，便會霸氣盡失，但瑞士銀行本票的意義當然不止於此。

瑞士是銀行保密（Bank Secrecy）的發源地，披露當地銀行客戶資料會被視為嚴重罪行，即使是記者為報導理由而爆出不法份子的銀行資料也不例外，瑞士也因此成為著名的洗黑錢及避稅天堂。

瑞士銀行的銀行保密功用已大為失色

不過，金融海嘯後美國實施的《美國海外帳戶稅收合規法》（FATCA），要求所有外國金融機構有義務搜查美國公民在該金融機構的活動記錄，並向美國財政部報告有關資料。為換取瑞士銀行能夠在美國繼續營運，瑞士聯邦委員會2013年同意簽署 FATCA，新規已於2014年生效，瑞士銀行的洗黑錢天堂地位從此也開始動搖。

故事並未到此結束，FATCA啟發了經合組織（OECD）推動《共同申報準則》（Common Reporting Standard），簽署該協議的國家須與其他簽署國的稅務機關交換銀行客戶資料，目的是打擊本國公民避稅。

隨著瑞士決定簽署《共同申報準則》，瑞士銀行的銀行保密功用已大為失色。香港、中國和澳門均已簽署上述協議，並於2018年生效，意味三地公民利用瑞士銀行轉移或存放不法資金，對他們而言已非安全之舉，瑞士銀行本票也從此絕跡港產片。當然，近年再無以賭博為題材的港產片面世，也令瑞士銀行本票慢慢成為香港電影場面中的經典遺產。

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責任編輯：余倩敏

 

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